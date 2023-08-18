郑裕玲转型当网红 大咖捧场火花四溅

The Do Show

可在YouTube观看

有些问题，只能由某些人来问，比如说问刘青云和古天乐：“这张（《扫毒3》）海报，由郭富城坐在中间，你们俩坐旁边，有异议吗？”提问的是香港主持界大姐大郑裕玲（嘟姐），大概也只有她能抛出这样的地雷给三位影帝。

嘟姐2022年10月宣布约满离开TVB，恢复自由身后在2023年6月在YouTube开辟“The Do Show”频道。第一集找来超级大咖周润发，之后陆续访问了日本演员佐藤健、山下智久、新木优子，港星刘青云、古天乐和郭富城，最新一集则邀请已故赌王何鸿燊的女儿何超仪（艺名何超）。

试探底线 互动叫人玩味

看嘟姐访问三大影帝挺过瘾的，四个大咖（别忘了主持人本身也是重量级）聊天张弛有度，微妙的一来一往，在彼此似有若无的边界之间擦出了火花。

就像嘟姐会若无其事地冒出一句：“海报上郭富城坐中间，有没有异议的？会不会争谁坐在中间？或者排名有没有分先后？”三个受访者顿时愣了好几秒，古天乐和郭富城摇摇头表示不介意，刘青云则坦白地说：“也不是无所谓，但并不是我说什么就什么的。”

又比如嘟姐会问古天乐：“你是不会结婚的吗？”见古天乐面露难色，她仍继续追问：“你会不会觉得他们（指刘青云和郭富城）很幸福？”

郑裕玲（左起）刘青云、古天乐和郭富城的互动让人玩味。（网络截图）

四人的互动叫人玩味，主持人试探着受访者的底线，但因为自身资历够深，所以不见畏缩。主持人犀利，但三位影帝也是身经百战的老油条，什么该说什么该避，他们心知肚明。

我喜欢刘青云的诚实，嘟姐问起他们第一次入围香港电影金像奖的情形，刘青云回忆当年以《新不了情》和《七月十四》两部戏同时入围，但后来由黄秋生以《人肉叉烧包》获封影帝。这时嘟姐问他：“所以是输得心服口服？”刘青云笑着回答：“我没有那么说过！哈哈哈！”为观众留下无限想象。

我也喜欢古天乐的自信和顽童性格。他回答介不介意海报没有坐中间时，豁达地说：“如果连这些都介怀，那怎么做大事？”他的另一举动则突显了他好玩的个性，嘟姐在节目开场时说了一句：“我们不要只谈戏了，你们都做了很多宣传。”结果访问进行到一半，嘟姐开始聊起电影，古天乐打断了她的话，鬼马地问：“你刚才不是说不谈电影的吗？”气得嘟姐撒娇说：“你说他是不是很坏？”

发哥曾把合照放皮包

“The Do Show”第一集的嘉宾就请到“发哥”周润发，足见嘟姐和他的好交情。两人认识了44年，合作了8次，几乎次次都演情侣。

老搭档重聚，彼此的默契和自在无须多说，发哥更是毫不顾忌地亲吻嘟姐，熟络得犹如当年戏里的情人重逢。两人闲话家常，从嘟姐自曝为了邀请周润发上节目而去跑步期待偶遇，到回忆七八十年代拍戏的点滴，回味各自的经典角色，边聊边带观众走进了港剧辉煌的岁月。

嘟姐还小小爆料，当年发哥竟然把两人的合照放在皮包中。原来发哥早在拍《网中人》的时候已经使用“方法演技”（指演员完全融入角色中的表演方式），嘟姐说：“我无意中发现，他竟然在皮包中放了我们的合照！”发哥笑着回答：“我想你多过我想老婆！”吓得嘟姐忙说：“不要这么说！”