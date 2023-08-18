李玟泪诉“被欺负”音档流出 《好声音》发声明惹火网民

（综合讯）李玟2023年7月5日离开人世，与老公Bruce的风波未平息，最近她生前参加《中国好声音》遇到不公平对待一事也再度被翻出，微博星期四（17日）流传一段近9分钟的音档，李玟在音档中泪诉当歌手28年，第一次在台上被侮辱、被欺负。

李玟2022年担任《中国好声音2022》导师，当时微博流出一段视频，李玟质疑晋级赛制不公，在录像现场发怒：“瞎的！大家都在看！导演请给我一个游戏规则，为什么？为什么73分的有第二次机会，88.3的没有第二次机会？导演可以解释一下吗？可以解释一下吗？这个公道吗？你不说，所有人都会说！”总决赛之后，李玟删光自己微博上关于该节目的所有内容，疑似和节目组闹翻，有观众爆料录影当天李玟摔倒，决赛当晚播出李玟唱歌的片段，部分是用彩排的画面顶替。

泪诉被节目组恶整

李玟说总决赛当晚已跟队内学员王泽鹏说好站她旁边做支撑，王泽鹏却被制作单位调到另一个位置。（取自《中国好声音》微博）

在这段曝光的音档中，李玟控诉《中国好声音》因为她说出赛制不公的真相，不仅要她离开，还在总决赛整她。制作单位当时先是要叫保安把她赶出去，还对她动手，“感觉到她抓我的衣服，把我拉下来”。到了总决赛录影，她事前已告诉制作单位，她腿受伤无法站太久，但不想拄拐杖或坐轮椅，所以希望让她的队内学员王泽鹏合唱时站她旁边，做她的支撑。制作单位说好，没想到真正录影时却刻意把学员Cue走，害李玟撑不住跌倒，李玟哭诉：“28年做一个歌手，站在台上被人侮辱，被欺负，有人在乎这个感受吗？”

李玟透露因为这个节目把身体弄垮了。她当时除了腿伤，也患乳癌，她说：“我去了《好声音》，是把我的命都不要了。我的医生求我不要去，因为我这个乳癌是一个ticking bomb（定时炸弹），我也不管，因为《好声音》我喜欢这个节目，我因为真的是爱这个节目，我觉得这些年轻人是充满希望、爱音乐，我们的共同语言就是爱音乐。”

网民不满《好声音》声明没一句道歉

这段音档在微博疯传，网民纷纷要《好声音》制作单位出来道歉。面对网民齐声指责，《好声音》官方微博在星期四晚上发声明：“近日，部分自媒体帐号在网路平台散布经恶意剪辑的录音‘李玟生前控诉《2022中国好声音》’，是对逝者的不尊重，也严重损害节目形象，我方表示强烈谴责。作为《2022中国好声音》的导师，李玟女士全身心投入工作，期间曾有的误会经沟通当时即已消除，出于对逝者的尊重，我们不再对此事过多解释，永远铭记她对节目的真情付出。愿逝者安息！”

网民不满声明全文没有一句道歉，对于李玟音档的内容称是误会，怒骂制作单位，“逝者不能开口反驳，话都让他们说了去”“听着可不像恶意剪辑啊，感觉只是剪去了不相关的内容，相关内容清楚明白”“有本事把李玟录制最后一期节目时候的完整状态放出来”，并扬言要抵制该节目的赞助商。