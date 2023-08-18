Britney Spears被指家暴出轨 小12岁老公宣布离婚

（综合讯）41岁的美国乐坛天后Britney Spears（布里妮斯皮尔）2022年6月梅开三度，下嫁拍拖六年、小她12岁的健身教练Sam Asghari（山姆阿斯加利），没想到结婚一年多就传出婚姻触礁。知情人向美国媒体“TMZ”透露，山姆怀疑布里妮出轨而大吵分居，星期四（17日）再爆出山姆曾遭布里妮家暴，让他忍无可忍，星期五（18日）在IG宣布离婚。

山姆写道：“经过6年的爱和承诺，我妻子和我决定结束我们的旅程。我们将保持对彼此的爱与尊重，我也祝福她永远安好。人生难免遇到糟糕的事，要求隐私似乎很可笑，所以我只希望包括媒体在内的所有人能够友善和体谅。”

Sam Asghari在IG发文宣布离婚。（取自Sam Asghari IG）

布里妮2016年因拍摄MV认识当时还是模特儿的山姆并擦出爱火，交往期间她经历被老爸监管、与家人斗争，精神状况也不稳，山姆一直是她的精神支柱。没想到两人婚后多次传出婚变，包括2023年3月布里妮上传与男性友人热舞的影片后，山姆被拍到摘掉婚戒，5月传出两人婚姻触礁。

外媒报道，布里妮频频上传露骨影片到个人社群平台等行为，让山姆非常不开心，上周更疑似布里妮劈腿被山姆抓包，两人爆发激烈争吵，之后山姆搬离爱巢。

知情人爆料山姆被布里妮殴打

知情人向“TMZ”爆料，山姆抱怨跟布里妮在一起的这些年常发生肢体冲突，保镳不得不介入。知情人还提到，山姆有一次在床上睡觉，布里妮突然大怒殴打他，山姆没有反击，但对老婆的举止感到震惊。“TMZ”今年初拍到山姆眼周瘀青、手臂有咬痕，当时询问他发生什么事，他敷衍带过，并要求记者不要拍他。

知情人说，山姆曾担心布里妮对刀具着迷，因为家中到处都摆放着刀，包括他们的卧室。有消息来源指：“布里妮偏执于有人要抓她，因此她需要刀具保护自己。”

外媒报道，山姆已向洛杉矶高等法院提交离婚申请书，离婚原因为“不可调解的分歧”，上头写着离婚日期是7月28日。山姆同时要求布里妮支付赡养费与律师费，但并未提及金额数目。

《纽约邮报》八卦版称山姆手上握有让布里妮颜面扫地的物证，想逼她重新谈财产分配，若她还要根据婚前协议来安排，他就会对外公开，显然有意从布里妮身上削走一大笔钱。不过也有消息来源指山姆与布里妮是在平和的气氛下分开，他不会对她做出这样的行为。