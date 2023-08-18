李玟抗议《好声音》赛制不公平 现场影片曝光

（综合讯）李玟生前控诉《中国好声音》赛制不公平和自己被侮辱、被欺负的录音档星期四（17日）传出后，星期五（18日）再有现场侧拍影片曝光，可以看到李玟相当激动地为学员争取机会，还气到落泪。

微博星期五疯传一段1分58秒的影片，背景是《中国好声音》的录影现场，李玟坐在位置上，情绪相当激动地说：“有问题请他们把我抬走，我现在要暂时坐在这里冷静一下，他们有问题，找人来把我抬走好吗！”说到这里更气得把评分表拍落在桌上。

李玟随后大声抗议：“就是因为我们人少，就没有这第五个机会！”并抗议自己的学员分数88.3分，为什么没有第二次比赛的机会，另一人73分却有第二次机会，要工作人员解释游戏规则。现场参与录影的观众这时候大喊“CoCo我爱你”“CoCo好厉害”“CoCo加油”，李玟谢谢观众，但已气到落泪。

这时候，现场导演透过麦克风以还有其他录制为由要求清场，李玟的工作人员向节目组表示，“你们也做得太过分了”，节目组人员则说，“但是我们什么事不要放在台面上说”。

李玟听见节目组人员的说法后，再次站起来大声抗议：“当然你们会所有都剪掉，我说的是事实，你们当然都会剪掉，我当然知道，这个叫做不公平！”

网民看了这段影片，非常气愤，纷纷开呛，“有人说录音是假的，现在好了，影片也出来了，看看还有谁说是假的”“这总不能还叫恶意剪辑了吧”。