车祸后剖白心声 林志颖：体力大不如前

（台北讯）中国选秀节目《披荆斩棘的哥哥》第3季日前宣传MV曝光，打头阵的是台湾“小旋风”男神林志颖惊喜登场，这也是他车祸后首个大型综艺节目，香港代表则有郑嘉颖和关智斌，阵容鼎盛。

有看过MV的网友指出，林志颖脸部有些“变样”，也有网友说未在第一时间认出林志颖。林志颖于去年7月发生车祸导致脸骨碎裂，有指他进行颜面骨折重建手术，手臂也植入11支骨钉固定。

MV曝光后，林志颖昨天首度在社交媒体发文分享参与《披荆斩棘3》的感受，也首度剖白车祸后的心声。林志颖写道：“当我踏上这个舞台，自己知道每一次的演出要比别人花上更多的时间与精力去准备，体力也大不如从前，虽然不知道自己是否能够持续承受，或许大家下一次就看不到我站在这舞台上，但至少我努力过，这也是我的信仰，不断告诉自己‘历经风雨从心出发’。”

林志颖也在文中贴出年轻时的黑白照，叫粉丝看了无不动容。

对于去年7月自己遭遇的那场车祸，林志颖表示那是他人生从来没有想过自己会遇到的。文中，他也透露目前自己仍要继续做物理治疗，但因有家人不离不弃地照顾，令他深感幸福，并说出复出原因：“人生没有走不过的路，没有过不去的坎，现在没有机会，不代表未来不会被看见，只是看你如何面对它。”字里行间充满正能量。

林志颖的文章引起了网民们的感动和支持。