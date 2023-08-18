有人对食材与调味料傻傻分不清楚，有人却备菜切菜煮菜游刃有余；当厨艺老手孙政与邓伟德，对上厨艺初哥陈罗密欧与郭坤耀，两队人马齐聚后港夜市，爆笑进行厨艺大比拼！

本地四帅陈罗密欧、孙政、邓伟德和郭坤耀暂时脱离演员身份，摇身一变成为小贩，星期四（8月17日）为拍摄新传媒综艺节目《开档咯！夜市星手》到后港夜市拼人气，也要大显身手展厨艺；陈罗密欧搭档郭坤耀售卖“爱心印度煎饼鸡肉卷”，而孙政搭档邓伟德，售卖三种口味饭团、煎饼与抹茶。

提及这次化身为厨师，陈罗密欧接受本报访问时笑言平时不会下厨，甚至连食材也分不清，他和记者分享了在湿巴刹讨价还价的爆笑经验。

“我连猪鸡、生菜包菜都分不清楚，在湿巴刹感觉很陌生，以前这些东西都是妈妈在做，被妈妈叫去巴刹时，又不想去，所以有点后悔。”

他说，采购时一直在找周围叔叔阿姨幫忙，非常搞笑。

和陈罗密欧一样，郭坤耀对厨艺也一窍不通，说这次为了节目更被一堆鸡肉难倒，因费力又费时，惹得他直呼“很挑战”！

“我平时只会简单下厨，幸好和陈罗密欧彼此默契很好，可以一唱一和。我有问题时他有解决方法，他有问题时我就提出意见，就是这样教来教去，想法会变得更好。”

至于孙政与邓伟德对下厨颇有经验，两人都有各自擅长拿手菜。

孙政笑言他偏爱中式料理，平时会煮ABC汤、炒菜与炒肉，而邓伟德则对西式料理情有独钟，因烹调方式特别简单。

邓伟德说：“我觉得中式料理很难，需要调味得很精准，西式已备好材料，也很容易在网上找到。”

他也大赞孙政厨艺了得，直言对方很有经验很专业。

孙政与邓伟德。（李琪雯摄）

盼伴侣会下厨做家务

四名型男希望另一半会下厨，可以一起“煮饭仔”。

陈罗密欧笑称，不仅希望伴侣会下厨，还要会折衣服做家务。郭坤耀也希望伴侣会下厨，直言回到家很累后，至少有饭吃。

孙政觉得能为伴侣做饭是很浪漫幸福的事，而能吃到伴侣做的饭则是人生一大美事。

邓伟德则希望能与伴侣分工合作，因拍戏时间不固定，很难准备食物，拍一天戏回家，若能吃到家便饭，会充满温馨感。

就注册结婚数码化 4型男看法不一

从今年9月25日起，注册结婚手续将全面数码化。

针对注册结婚手续将全面数码化，陈罗密欧虽认同不需要公开挺好，但觉得结婚是神圣的不该太过随便。

郭坤耀则直言不赞同，认为应保持现场注册习俗，还打趣说自己走在路边都会有人认识，对保护隐私关系不大。

邓伟德则说婚姻是一生一世的事，他比较喜欢以传统方式进行。

不过，孙政觉得结婚对他来说太遥远，所以还没考虑。