《中国好声音》选手曝11年前被威胁签约

（综合讯）李玟生前泪诉因指出《中国好声音》赛制不公而遭节目组侮辱，音档流出后让人听了心疼又愤怒，而继昔日选手李嘉捷爆料节目黑箱操作之后，首季选手徐海星也发声痛骂制作单位恶劣至极，并透露曾在签约时遭威胁。但和李嘉捷一样，徐海星的贴文很快就不见了。

徐海星是2012年《中国好声音》选手，她18日中午发文，开头便说“听完CoCo的录音真的气到发抖，还有什么能比这个节目的制作单位更恶劣呢？”她表示感谢导师刘欢和节目中的乐手老师，但对于制作单位，她直言：“我从来都不感谢这个节目当年对我恶意炒作和长达数年的网爆。”

徐海星怒骂制作单位的微博贴文已不见。（取自艺人微博）

徐海星爆料当时盲选播出后没几天，节目方就来找她签约，当时还骗她说公司就是导师刘欢的公司，还好她有向刘欢确认，而她读完签约条款后，说希望可以协商一些细节，对方竟跟她家人说合约不可能调整，甚至威胁“今天要是不签约的话，接下来你们就等着看会发生什么吧，海星这辈子从今天就毁了”。如今看到李玟的遭遇，徐海星怒骂：“你们居然变得更坏了。不仅欺负选手，还对导师下手。你当个人吧！”

不过徐海星的这则贴文已从她的微博账号消失。

网民喊抵制节目赞助商

在徐海星之前，另一名参赛者李嘉捷17日晚在微博发文指听完李玟的音档很生气，觉得一位充满正义感和正能量的前辈却被制作单位这么对待。他爆制作内幕，称可以买名次，也指制作单位不尊重选手，盲选录制时，上场顺序随意更换，等了一天没有录影，制作单位没有一点解释和一丝抱歉。但李嘉捷18日突然发文道歉，“本人于昨日发布的微博内容，没有事实依据，在此向社会各界以及好声音节目组表达歉意，也请广大网有不要再以讹传讹，谢谢大家！”他之前的微博贴文已不见，甚至整个帐号的发文都消失了，网民怀疑他“被威胁了”。

李玟控诉《中国好声音》的音档和影片曝光后，18日，《中国好声音》母公司星空华文股价大跌超过20%，许多网民也喊着要抵制《2022中国好声音》的赞助商。部分赞助商开始感受到压力，有消息称，有的赞助商正在评估与节目的合作风险，可能会考虑暂停或终止合作。