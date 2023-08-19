英剧嘲讽满天神魔 连天使也期待世界末日



英国迷你剧集，两大奇幻小说大师Neil Gaiman（尼尔盖曼）与已故的Terry Pratcher（泰瑞普莱契）在1990年共同创作的同名小说真人化，盖曼亲自改编并担任监制，BBC Two和Amazon在2019年联手打造《好预兆》电视版第一季，当时口碑极佳。等待了4年，第二季终于推出。

每季6集，以天使亚茨拉斐尔与恶魔克罗里为主轴。话说原该势不两立的两人，却从创世纪以来相知相惜，在人间乐不思蜀。第一季，亚茨拉斐尔与克罗里搞错撒旦之子，最终并肩作战，及时阻止世界末日。剧中出现伊甸园、撒旦之子、死亡、战争、饥荒、污染四骑士、女巫、预言书等，还有影后Frances McDormand（法兰西斯麦多曼）充当“上帝”作旁述，以及Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）声演122公尺撒旦，天马行空的幻想与恶搞，好玩有趣，充满新鲜感，又极具讽刺寓意，让人看得意犹未尽。

从加百列失忆现身开始延续篇，背景设定在危机解决之后的4年，为天堂与地狱所不容的亚茨拉斐尔与克罗里，在地球过着逍遥自由的日子。某日，天堂指挥官大天使加百列突然一丝不挂地出现在书店前，而且失去记忆，只依稀感觉将有惨烈大事发生。亚茨拉斐尔与克罗里不得不将加百列藏起，千方百计助他逃避天使们与恶魔们的追捕……