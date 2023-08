女人们的谈话 Women Talking

Prime Video 已上线

加拿大导演Sarah Polley的第3部剧情长片,改编自加拿大作家Miriam Toews的同名小说,剧情讲述在与世隔绝且父权至上的玻利维亚门诺会殖民地,被禁求知的女人只能任由男人摆布操控,被男人暗中强暴却只能忍气吞声已行之有年。某晚她们捕获现行犯后,再也无法忍受地愤而攻击泄恨,引发三个世代的女性觉醒,投票并讨论她们必须采取何种行动,在留下反抗与远走高飞之间争辩。

回归大地2022(首播)

U频道 晚上9.00

泰国电视剧。讲述皮塔克为让堤威拉成为家族财产继承人,不择手段派人追杀乃鹏和莲雾,乃鹏临终前将莲雾托付给奔通。

岁月神偷

CM+(新电信Ch571) 晚上9.00

故事围绕着1960年代香港家庭罗氏一家四口的生活。父亲是勤奋的鞋匠,母亲乐观豁达,还有两名儿子,分别是天赋骄人的长子和古怪俏皮的8岁幼子。他们的生活并非一帆风顺,但无论环境变得如何恶劣,一家人总是在艰难时期互相扶持。

鞋猫剑客2 Puss in Boots: The Last Wish

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

2011年入围奥斯卡奖的卖座动画片“Puss In Boots”的续集。叙述以往胆大妄为的鞋猫剑客发现罔顾自身安全的冒险生活,已经对他造成无法弥补的损害。他早就用掉自己9条命中的8条,为了把那些生命找回来,鞋猫剑客将展开冒险旅程,前往黑森林寻找神话中的许愿星。鞋猫剑客必须放下身段,向前任搭档和死对头求助,也就是魅力无法挡的“Kitty Softpaws”。