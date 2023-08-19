邱锋泽放眼更大的舞台

在台湾发展音乐事业的新加坡歌手邱锋泽，在国庆周回新与媒体和粉丝见面；他离新后，飞往香港跟所属男团“五坚情”的另四名成员一同出席活动。他既是solo歌手，也是团体成员，在两个身份之间似乎游刃有余。

相较其他本地歌手，邱锋泽的成名之路不太一样。记者2019年曾跟邱锋泽做长途电访，那是他在台湾打拼的第五年，他因参与台湾八大电视台节目《娱乐百分百》游戏单元《凹呜狼人杀》人气急升，与陈零九携手创作、以“狼人杀”游戏为灵感的歌曲《天黑请闭眼》深受欢迎；同年，他经常担任《娱百》代班主持人，隔年正式入主节目；2022年，他因身体情况与未来工作规划考量选择离开节目。之后，邱锋泽陆续推出多首曲风入流、市场反应好的歌曲，持续以个人与团体之姿活跃于音乐圈。

邱锋泽在《联合早报》专访中，分享身为五坚情成员和solo歌手的区别。他说：“在表演上，五坚情比较外放、比较疯狂，五个人的化学作用和能量聚在一起，就会比较‘嗨’。回到个人的时候，我会比较内敛一点。一个人的时候会‘收’一点的，人多的时候就‘放’一点。”

邱锋泽在专访中分享身为五坚情成员和solo歌手的区别。（关俊威摄）

无论当solo歌手或团体成员，邱锋泽的目标一致：期许站上更大的舞台。他说：“我觉得团体的能量比较大，因为有五个人，可以站上更大的舞台。不过很多事情，不是我们说了算的，最终得看观众怎么看我们。之前许过愿，希望五坚情可以在棒球场这样大的场地办演唱会，然后做巡回。（身为solo歌手的）我当然也有这样的梦想，所以同步进行，但我认为以近期来说，五坚情更容易达到目标，团队的力量比较大。”

吃得咸鱼抵得渴

成为人气艺人，聚焦在身上的目光变多了，私人空间随之变小。但吃得咸鱼抵得渴（粤语俗语，意指要做某件事就得勇于承担各种后果），个性内向的邱锋泽明白这一点，“我其实很早就接受这件事了，这是难免的。”他也说：“在签票会上跟粉丝的互动不够深，打个招呼，签个名就走了……如果在街上巧遇歌迷，我又刚好没急着去哪里的情况下，我很喜欢听歌迷对歌曲的反馈。”

邱锋泽最受欢迎的歌曲以情歌居多。他说：“我知道歌迷喜欢听什么，然后也大概知道，大家对我的既定印象是以（创作与演唱）情歌为主。我当然也很喜欢做情歌，但我得平衡，希望有更多曲风上的尝试。另外，透过歌迷的反馈，我也会思考，如果接下来再写情歌，我要怎么写得更好？”

邱锋泽说，他几乎天天写歌，存库不少，待对的时间 ，推出对的歌曲，“像这次的新单曲 《会找到我》就是适合夏天，迎接夏天，带有希望的歌曲，推出一首歌，很多时候得看时机。”

回新见亲人感心安

邱锋泽大多时间待在台湾工作，跟家人分隔两地。他说，每次回家，感觉格外轻松，“在这里有很多亲朋好友，工作结束的时候可以跟朋友吃个饭，放松心情聊天，主要是跟我的家人聚一聚，了解大家最近过得怎么样。他们看到我，我看到他们，会有一种心安的感觉。”

常年在外，他虽已习惯不在家的感觉，却也觉得这种“习惯”或不该被视为“正常”。邱锋泽说：“不晓得自己可不可以永远觉得，这（跟亲人分隔两地）是一件很正常的事情。当然，最理想的情况是，我可以看到我的家人。看不到他们，是唯一的缺点。有得有失，我也获得很多，包括歌迷的关注和支持。综合来看，我非常感激这一切。”