贾静雯长女晒与生父合影 后妈罕见同框

（综合讯）贾静雯今年参加中国综艺《乘风2023》时，罕见忆述离婚的过往，忍不住落泪，说是女儿让她知道原来自己可以这么强大。最近，她的女儿和前夫的一张合照，再度引起网民讨论。

8月8日是台湾的父亲节，贾静雯的大女儿梧桐妹分享了一张和生父孙志浩在上海的合影，为其庆祝节日。她的后母林若亚也一起出镜，这样的全家福实属罕见。

由于她最近打了鼻环，新发照片里的她并没有，估计照片是更早前拍的。孙志浩和年轻时候相比，变化不大，只是头发变白了一些，精神状态不错，依然有型。梧桐妹很少晒后母，这次林若亚一起出镜，状态看来也好，相信她和梧桐妹相处也融洽。

往年的8月8日，她也会给贾静雯的现任丈夫修杰楷庆祝父亲节，不过今年并没有，让外界有些疑惑。过去她和修杰楷的相处一直都很亲密。

梧桐妹（后排右）晒与爸爸孙志浩（后排左）、后妈林若亚（前排右）的合照。（取自Instagram）

贾静雯当红时嫁入豪门当孙志浩妻子，当年轰动娱乐圈，但才五年双方就离婚并争夺女儿抚养权，同样闹得满城风雨。贾静雯身为公众人物，被两岸媒体追踪报道，那时候的她承受的压力可想而知。

尽管父母关系不和，但是梧桐妹看来从父母双方都获得相同的爱。有报道指她最先开通微博的时候，不少网民留言骂她的父亲和后妈，她都发文维护，称他们对自己都很好，不允许网民说他们的不是。

贾静雯和孙志浩离婚后，梧桐妹一直在台湾读小学，后来转到上海读初中，回到爸爸的身边。初中毕业的时候，贾静雯和孙志浩都到学校，同框照被称是“世纪大和解”。后来疫情爆发，梧桐妹才又回到了台湾。今年她去了美国求学，开始染红发，穿性感服装，最近更打了鼻环，风格是变得越来越欧美化。梧桐妹曾对网民说有意进娱乐圈，未来不知道父母会否怎样帮助她出道？

孙志浩和林若亚再婚后，多年来非常低调，孙志浩没有再传绯闻，网民说他“浪子回头金不换”。