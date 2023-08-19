禹棹焕金宣虎李钟奭Twice等 韩星陆续现身狮城

韩国男神女神禹棹焕、金宣虎、李钟奭、丁海寅、金世正，以及人气女团TWICE，将陆续登陆狮城，与粉丝见面。

随着今年年初，疫情稳定，各地解除疫情防控措施，边界开放，日常生活恢复正常后，演艺圈活动也逐渐回归，单在上半年，狮城本地就迎来多位大咖，包括张学友、周华健、伍佰、陈奕迅、陈昇、李帝勋、李恩泉、金艺琳、李到晛、李昇基等。

而剩下四个月的2023年，本地依然星光熠熠，韩星方面，即将前来的就有禹棹焕、金宣虎、李钟奭、丁海寅和金世正，以及人气女团TWICE。当中打头阵的是禹棹焕。他将在下星期三（8月23日）前来出席护肤品牌的快闪活动。

31岁的禹棹奂有着亦正亦邪的气质，曾演过不少知名的韩剧，其中最引人注目的是与李敏镐合作演出的《The King：永远的君主》，以及伙拍朴叙俊的电影《驱魔使者》（The Divine Fury）。

紧接着是男神金宣虎，将在9月15日前来主办“One Two Three Smile”粉丝见面会。因韩剧《海岸村Cha Cha Cha》走红的金宣虎，前年爆出桃色丑闻，沉寂一轮后去年复出。今年更与电影《贵公子》回归，片中他饰演杀人不眨眼、不按牌理出牌的反派，演技深获好评，成功地踏出了复出的第一步。

以《黑话律师》再攀事业高峰，并凭此剧一举拿下MBC演技大赏的李钟奭（前译李钟硕），今年5月宣布将在7月至10月间于亚洲11座城市举办《Dear, My With》，新加坡站将落在10月4日。

曾经主演《经常请吃饭的漂亮姐姐》《D.P：逃兵追缉令》的丁海寅，今年出道10周年，为欢庆这个别具意义的日子，他将在10月29日前来本地举办“The Tenth Season”粉丝见面会。

丁海寅近年的演出十分亮眼，尤其目前正在播映的《D.P：逃兵追缉令》第2季，他的精彩演出，更大获好评，相信10月的见面会，必会引起轰动。

TWICE巡唱门票售罄

TWICE（互联网）

女神方面，人气女团TWICE可说是本地的常客，举办的巡唱都爆满，来临的9月2、3日的两场巡唱也不例外，门票一早就已经售罄，足见她们的人气和票房号召力。

另一将前来的女神是金世正，她将在10月26日举办“金世正‘The门’”巡回演唱会，这也是她的首个个人演唱会，届时除了演唱自己的歌曲之外，也将会翻唱其他歌曲。

金世正最让人津津乐道的是，在2022年播出的《社内相亲》中与安孝燮的CP，获得不少粉丝的赞赏。

韩流袭狮城时间表