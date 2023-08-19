张学友没晕倒 晕倒的是这六位艺人 还有人“假晕”惹误会

（综合讯）张学友在马来西亚演唱会上突然跌倒，之后站起身坚持演出完毕。有媒体起初报道他“一度晕倒台上”，后来主办方澄清他是耳水不平衡导致晕眩而跌倒，并非生病，粉丝才放下心头大石。

过往曾有好些艺人在公开场合发生晕倒事件，多数是因为工作量大行程紧密，导致艺人体力应付不来而出事。不过，有时候所谓的“晕倒事件”，也可能只是一场误会。

比如张靓颖2011年在广州海心沙公园开个人演唱会，在台上突然摔倒在地。正当观众担忧她怎么晕倒台上时，她又重新上场并向观众道歉，说“刚才不小心灵魂出窍了一下”。事后，她的经纪人公开真相，原来是张靓颖在舞台上劲歌热舞时太过兴奋，不小心摔倒，恰巧高跟鞋鞋跟卡在舞台地板上，她一时没起来，造成了“晕倒”的假象。

下面来看哪些艺人真的晕倒过：

1）MIRROR成员姜涛、卢瀚霆

姜涛（左）、卢瀚霆先后发生晕倒事故。（取自艺人Instagram）

香港人气组合MIRROR一团“贡献”出两个“晕倒”份子。先是当中的人气王姜涛与其他成员在2021年到尖沙咀出席活动，拍大合照时突然晕倒。其经理人后来交代他没有大碍。外界猜测曾在彩排时多次晕倒的他，是因为工作量大，体力不支所致。另一位人气成员卢瀚霆，则在2月晕倒，之后紧急送院，让外界关注这个组合的工作情况。

2）吴大强

吴伟豪（左）的父亲吴大强年过七十才成名。（取自艺人Instagram）

香港TVB电视小生吴伟豪的71岁父亲吴大强，参加歌唱选秀节目《中年好声音》后，人气大涨，不料却在5月参加活动时突然晕倒。据 报道，他在活动上并无异样，又唱又跳看起来很精神，平时则在家紧锣密鼓筹备演唱会，不知怎么会在拍大合照时突然就昏倒了，吓坏身边的人。

3）叶璇

叶璇在2011年在北京出席电影《建党伟业》宣传活动时，也曾突然不支倒地。据知她当时正减肥，没吃饭就开工，结果血糖过低晕倒。事后她透露因工作繁忙而过度疲劳，影响身体。

4）SHASHA成员王琳

韩国女团SHASHAde的中国成员王琳，2018年在首尔出席单曲发表会时，突然身体不适，当其他成员在讲话时，她突然撑不住晕沉沉的身体，无力倒下。

5）具荷拉（Koo Hara）

具荷拉2019年因抑郁症轻生，她2013年在日本大阪演唱会上曾突然晕倒，当时外界推测她是因过劳而引发贫血。