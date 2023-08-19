祖雄陪未婚妻回乌克兰遭遣返 回家之旅一波三折竟如此收场

马来西亚男艺人祖雄上周在台北求婚乌克兰女友佳娜，并宣布怀孕双重喜讯，过后两人飞到波兰，再搭火车回她的乌克兰故乡见家长，不料意外惨遭遣返！

祖雄事先查过马国人入境乌克兰并不需要签证，谁知他与未婚妻搭了八小时的长途火车，从波兰首都华沙（Warsaw）去到乌克兰首都基辅（Kyiv）过境时，却被乌克兰海关拦下，请他下火车，还警告他如果动作太慢，会禁止他入境乌克兰5年。祖雄在社媒写下自己的遭遇——最后他遭乌克兰海关遣返，但他根本不知道自己遭遣返的原因。

佳娜不舍得抛下人生地不熟的未婚夫独自回家，于是陪着祖雄回到华沙。她以为见不到家人哭了整晚。

没想到，心疼她的妈妈，连夜从乌克兰搭火车到波兰见女儿，母女俩相隔四年终于在华沙见了面，并且深深拥抱，喜极而泣。佳娜不忍妈妈为她落泪，温柔帮她拭泪，温柔的一幕也被祖雄拍进视频，上传到社媒。

这趟回乡之旅可谓一路波折不断。祖雄被遣返时，得临时买回程票，由于买不到直通华沙的火车票，必须转乘。第一段火车他与佳娜买到的位子隔老远，为了不分开，她整晚跟他抱在一起，在一个人的座位上挤了4小时火车。第二段火车更只买到站位，两人在厕所旁找到一个放行李的小位子，就挨在厕所与垃圾桶边的行李箱上，又搭了4小时的火车。

幸好抵达华沙后，佳娜终于见到搭火车赶来见她的妈妈，这次的行程总算圆满完成。佳娜感慨写下：“经历疫情、战争……到前天被驱逐出境，妈妈连夜搭火车到华沙，终于可以好好抱一下妈妈！ 这两周可以好好陪陪妈妈真的太幸福了！有妈的孩子像个宝。”又说：“妈妈还没来之前华沙的夏天莫名其妙的冷，但现在天气变得好温暖，太阳比马来西亚跟台湾还大，难道这就是妈妈的温暖？”

事件就这样在喜剧中结束。对于祖雄来说，另一个收获就是他和未婚妻“赚到了”一个意外的华沙旅行。整个过程也让网民大喊感动。