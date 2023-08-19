李玟生前维护2学员“静悄悄”引网痛骂 金星开大陆大咖第一枪

（综合讯）李玟生前遭到中国综艺《中国好声音》节目组侮辱的音档和视频曝光后，在网上掀起热议，不仅粉丝心疼她的遭遇，也有不少人相继说出内幕。李玟的资深女星好友甄妮更是怒斥节目组，而向来作风霸气、敢言的中国著名女主持金星也开炮：“Coco（李玟洋名）咱不哭！善有善终，恶有恶报！”

金星19日在微博晒出一张白鹿照片，配文：“我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。”她也是中国大陆娱乐圈第一个公开力挺李玟的大咖艺人，网民也纷纷按赞留言：“支持金姐……不愧是内娱敢说真话第一人”“谢谢金姐发声，其实每个时代都需要鲁迅”。

甄妮则在脸书发文痛批：“参与《好声音》的每一位都欠缺良知，为名为利不择手段，即使同行亦侮辱他们自己的本质，看不起。”

沉默换来网痛批

李玟生前以录音档控诉《中国好声音》规则不公及故意恶整她，但她生前在节目中极力维护的战队学员，包括因规则不公差点被淘汰的周菲戈，以及在总决赛中说好要站她身旁做她支撑，却被制作单位叫走，让李玟跌倒的王泽鹏，始终静静不出声。心疼李玟的大批网民涌到二人的微博质问：“都提前说好了，怎么不去扶”“临时换位置不告诉CoCo或她助理，让她独自面对。你对得起CoCo对你的用心么”“此时此刻不站出来为李玟导师发个声吗”“李玟为了你……命都不要了……希望你和李玟一样为正能量发声”。

李玟当初心疼自己战队的周菲戈，明明比别的战队学员分数高，但别人有第二次争取晋级的机会，周菲戈却要被淘汰，挺身而出质疑规则不公，与节目组撕破脸。有人相信这是制作单位恶整她害她跌倒的导火线。

在总决赛说好要站李玟身旁当她支柱，最后却眼睁睁看她跌倒的王泽鹏，一样也是在得知李玟过世噩耗后发了“一路走好，老师……”并附上当初李玟开刀他传讯为她打气的截图，之后就消失不出声，遭网民痛批。

两学员有口难言？

但也有人心疼两名学员说，更多与《好声音》合作的大明星们都不出声了，王泽鹏、周菲戈和《好声音》的公司还有合约，未来演艺前途都握在公司手上，要他们出声自毁未来，实在太为难他们了。也有总决赛在场的网民帮澄清说王泽鹏有去扶李玟，并非网路传言中就这样看老师跌倒什么都没做。

浙江卫视官网上《中国好声音》的简介，已不见李玟的名字和照片。（官网截图）

随着风波越演越烈，节目组早前发出声明，称部分自媒体账号在网络平台散布恶意剪辑的录音，是对逝者的不尊重，也严重损害节目形象，强调“作为《2022中国好声音》的导师，李玟女士全身心投入工作，期间曾有的误会经沟通当时即已消除。出于对逝者的尊重，我们不再对此事过多解释，永远铭记她对节目的真情付出，愿逝者安息。”有网民不满节目组仍没道歉。

不料，星期六（19日）有网民发现节目制作单位浙江卫视，在官网悄悄拿掉节目简介中李玟的名字和照片，掀起热议。联合早报记者上去官网，发现李玟已从简介中除名，固定导师阵容只剩梁静茹、廖昌永、李克勤及李荣浩四人，不见于第七集开始接替廖昌永担任导师的李玟，引网民痛批“不是说尊重逝者吗”“太欺负人了”“体面一点行不行”。