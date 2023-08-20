国庆群众大会2023

5/8/U频道 晚上6.45

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今年国庆群众大会在宏茂桥的工艺教育学院总部举行，将通过电视、电台和网络平台直播。李显龙总理在今天傍晚6时45分和7时，分别以马来语和华语发表演讲，并从晚上8时起发表英语演说。自1966年起，我国历任总理通过国庆群众大会，向全民说明国家发展及挑战。李总理今晚将就政府准备调整组屋政策，以及为公积金存款仍不足以养老的年长员工提供额外援助等方面的计划，做进一步说明。

兽 Beast

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上11.15

演员： Idris Elba、 Sharlto Copley。经历丧妻之痛的奈特丹尼尔博士，决定带着两个女儿重返他和妻子第一次相遇的南非，并前往野生动物保护区展开旅程。没料这场疗伤之旅却变成可怕的求生之旅，他们遇见一头从盗猎者毒手逃出来的暴走狮子，成为它的猎物……

那片星空那片海

Eazie TV应用·深圳卫视 下午 1.35

主演：冯绍峰、郭碧婷、黄宥明、王阳明、王萌黎、王彦霖。根据桐华同名小说改编，讲述远离喧嚣的平凡少女沈螺和海岛上的鲛人男子吴居蓝相识相爱的故事。

夺冠 Leap

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：黄渤、巩俐。在北京2008年的国际女排赛中，美国队教练郎平在赛场重遇昔日并肩作战的中国队教练。这对相交30年的好友变成对手，谁胜谁负成为观众关注的焦点。