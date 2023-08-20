李玟学员终于发声 爆《好声音》没收手机酿意外

（台北讯）李玟（CoCo）在《2022中国好声音》的学员王泽鹏终于在20日清晨打破沉默，在自己的微博账号公开与李玟的对话记录，还原总决赛录影当天，自己的手机被节目组收走，对于李玟提出要请他帮忙搀扶的要求完全不知情。他登台后按照被告知的走位表演，回头才发现李玟已经摔倒，让他相当自责。

李玟生前怒斥被《中国好声音》侮辱、欺负甚至恶整的音档曝光，引起热议。她当时不惜杠上制作单位维护的周菲弋和王泽鹏两名学员一直保持沉默而被轰忘恩负义。其中，王泽鹏在《好声音》总决赛和李玟合唱《永不失联的爱》而被指冷漠不搀扶李玟，全程自顾自演唱。他沉默四天后终于发声解释：“从12号开始彩排到14号最终录制，彩排一共三次，我跟CoCo老师只有在12号第一次彩排的时候见了面，其余时间（包括彩排）都未能与老师见面。”

王泽鹏也透露，13日的彩排李玟说未得到通知，当天自己独自彩排，被告知走位、定点的机位。14日则是上午彩排，下午录制，王泽鹏早上9时到场时被没收手机，所以当天李玟发给他的重要讯息，包括腿伤、为他加油打气、需要更改的合唱细节与走位细节，他都没有及时获知，工作人员也未曾提及此事。

他也说，在事前沟通时曾问节目组是否能在演唱过程中和李玟有眼神交流或是回头对望等动作，却被节目组严正拒绝，要求他一定得按照剧本表演，因此表演时他全程背对李玟。

王泽鹏在微博贴出与李玟的对话。（王泽鹏微博载图）

他解释：“直到最后歌曲结束我转头走向ending（尾声）位时，我才看到（李玟）老师坐在地上，然后跟华少老师（主持人）把CoCo老师扶起来，搀扶着老师完成了talking（说话部分），然后与CoCo老师的团队一起将她扶至导师座椅，直到晚上十点拿回手机才听到CoCo老师的微信语音所说的一切”。

王泽鹏坦言，这几天保持沉默是因为过于懦弱。“这段时间度日如年，她给我的温暖是我此生的福气，也更让我无时不刻心如刀绞，我愧疚，我悔恨自己为何不够细心，未见端倪。”

王泽鹏说，李玟当时听完自己的解释后回复：“导演是故意整我的，我也学了人可以非常非常的恶毒，我在28年从来没有碰过一个这么可恶的导演，可是天有眼，这个人也会收到。”

从王泽鹏贴出的影片中，可听到李玟声音沙哑疲惫，却还是不停暖心地鼓励和指导他。

网民感谢王泽鹏顶住压力说出事实，却发现他的贴文迟迟上不了微博热搜，纷纷转发扩散，说“真相不能石沉大海”，也呼吁“《中国好声音》的导演请出来道歉”。