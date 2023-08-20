好久不见！台美昔日女神曝近况 一个风采依旧一个不掩老态

（综合讯）好久不见！65岁的胡慧中在上世纪70年代与林青霞、胡因梦和林凤娇并列“台灣四大美女”。已息影多年的她日前罕见现身影展，粉红色长裙造型似乎获高人气的芭比电影启发。与她同龄的好莱坞女星Michelle Pfeiffer（米雪菲花）贴出素颜照纪念Instagram（IG）账号获得300万追随者。近况曝光的艺人还有85岁的琼瑶和54岁的高胜美！

65岁胡慧中出席影展风采依旧



胡慧中在1998年与香港前民政事务局局长何志平结婚后就退出演艺圈，专心当少奶奶鲜少露面。她近日现身于四川举行的两岸电影展开幕式。65岁的她以一袭粉红色长裙示人，气质高雅状态相当不错。

胡慧中的经典作品包括《霸王花》的女教官（左图）角色。（互联网）

昔日主演《霸王花》女教官角色的她在影展上与三、四十年没见的导演朱延平碰面。朱延平说，两人曾合作1981年的电影《疯狂大发财》，“那时她已经是巨星，而我只是一个刚拍完三部电影的菜鸟导演”。胡慧中则开心地说：“即便有岁月，但我们都还是有情怀。”

85岁琼瑶办60周年演唱会

台湾著名作家琼瑶第一本长篇小说《窗外》2023年欢庆出版60周年，8月19日晚上在台北小巨蛋举行《当那一首歌响起》琼瑶创作60周年演唱会，邀请到古巨基、李翊君、高胜美、殷正洋、动力火车和潘越云轮番表演。

琼瑶（左）在古巨基的搀扶下步入演唱会会场。（互联网）

曾演出琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》和《还珠格格3》的古巨基在开演前，牵着许久未公开露面的琼瑶走入观众席。85岁的她看起来十分硬朗，还说期许自己能持续创作，也以自身成就勉励华语文坛能够推陈出新，产出更多更优秀的作品。

她当晚回应媒体询问最想听古巨基唱哪首歌时，笑着回应：“《情深深雨蒙蒙》《好想好想》。”

54岁高胜美春丽造型表演

担任琼瑶创作60周年演唱会表演者之一的高胜美穿着中式套装，髻起头发，造型颇让人想起格斗游戏《街头霸王》中春丽一角。

高胜美目前在中国大陆发展。（互联网）

她以细腻婉约的嗓音演唱《望夫崖》《天若有情》和《青青河边草》，串起观众满满的琼瑶电视剧回忆。她向观众打招呼时说：“这几年我在大陆居多，真的很开心见到大家，我的贵人是琼瑶阿姨，唱到这么经典的歌曲，非常感谢。”

65岁Michelle Pfeiffer老得优雅

Michelle Pfeiffer出演1992年的《蝙蝠侠归来》获封“最经典猫女”。（取自艺人IG）

Michelle Pfeiffer是上世纪90年代的银幕女神，曾凭《蝙蝠侠归来》（Batman Returns）获封最经典也最性感的猫女。据报道，她的海报当时在全美国各地供不应求，还常被偷撕走。现年65岁的她近年来以玩票性质拍戏，主要在开发自己的香水品牌。

她近日纪念IG账号的追踪人数突破300万，大方贴出不掩老态的素颜照，获网民赞她老得很优雅。