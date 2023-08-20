创作60年 85岁琼瑶感慨：以前怎么活过来的？

（综合讯）台湾艺文界传奇人物琼瑶第一本长篇小说《窗外》今年欢庆出版60周年，星期六（8月19日）晚上在台北举行的“《当那一首歌响起》琼瑶创作60周年演唱会”，邀请古巨基、李翊君、高胜美、殷正洋等轮番上阵。

曾演出琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》、《还珠格格3》奠定戏剧地位的古巨基，在开演前，紧握着牵着许久未公开露面的琼瑶。

85岁的琼瑶本人也在孙女和秘书的陪伴下登台，全场响起如雷的掌声，琼瑶感动地说：“各位好，今天我看到了每一个我所喜欢的歌手，实在太开心了，我坐在下面，你们听到的是我的歌，看的是我的影片的片段，这是我漫长的60年。”更感慨说：“今天我站在这里，已经85岁了，到了我这个年龄，会想以前的当下怎么活过来的，值得吗？可是现在我终于知道为什么要这么辛苦60年，一切都因为你们。”

琼瑶也说：“不要把我弄哭，听说外面在下雨，都是古巨基害的，他唱了太多《情深深雨濛濛》，千言万语化为一句，爱你们。”气氛温馨不已。

而星期六晚上古巨基则以《天上人间》华丽登台，他笑说：“谢谢琼瑶阿姨让大家知道我是可以拍戏的古巨基。”动力火车则飙唱《当》、《燃烧吧火鸟》展现超强唱功，仿佛把琼瑶笔下的恩怨情仇一一呈现。

曾演出过琼瑶剧爆红的林心如与苏有朋人虽未亲临现场，但特别稍来花篮祝贺演唱会成功。