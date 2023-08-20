演临终癌患到死者家取景 黄炯耀向遗孀道歉

到死者家取景，扮演癌患者临终片段，黄炯耀担心酿成二度创伤，向对方家属说：“对不起！”

黄炯耀拍的是本地百万导演孙立人执导，根据真人真事改编的微电影《爱，是什么？》，他演绎一名因患上末期癌症，性情大变的癌患病人阿伟。

黄炯耀星期六（8月19日）趁拍戏空挡接受《新明日报》访问透露，剧组为求写实，前往死者家里拍摄取景，死者的妻子很友善，还招呼工作人员吃喝，炯耀倒有点过意不去：“我演绎她的‘先生’，再一次勾起对方丧夫之痛，尽管对方有跟我说谢谢，我仍为她心疼，忍不住跟她说对不起！”随即安抚了对方家属。

他叹说：“那么好的一家人，但有什么办法？造化弄人，这就是人生！”

《爱，是什么？》改编自真人真事，图为黄炯耀与剧中的家人。（受访者提供）

孙立人。（受访者提供）

隔空最后告别催泪

原型人物患的是直肠癌，在冠病期间撒手人寰，临终前，与人在马国的母亲（朱秀凤饰演）隔着电脑屏幕作最后的告别。那场戏很催泪，全剧组都忍不住潸然泪下。

炯耀与秀凤同声一哭，画面非常揪心，两人未有正面对手戏，如何共情？

“这就是演员必须做到的投入啊，试过多年前有一部是舒淇演的电影，她来新拍摄，我参与客串，舒淇拍完自己的戏份就飞了，我怎么办？当时就对着空气演戏罗。”

炯耀指出，那场隔岸告别母亲的戏，他完全能理解死者内心的伤感：“他觉得自己愧对妈妈，知道自己时日无多，无法再向母亲尽孝，那种伤痛无以名状。”

入戏太深 “性情大变”

记者转告炯耀，《爱，是什么？》准备报名参加海外影展，他语气喜悦表示：“真的啊？我很热爱自己的演艺工作，但有没有入围、最终能不能参加影展，也不在我控制范围之内。”

在炯耀心里，爱，是什么呢？

“爱是无私的、伟大的付出，对亲人、对家人、对朋友，都希望他们能够幸福快乐。”

据悉，炯耀演绎癌患病人时，被导演孙立人披露某天忽然“性情大变”，态度变得很冷漠，与平时接触到的炯耀判若两人。不过，炯耀后来有解释，还买串烧请剧组人员吃，安抚了大家。

炯耀闻言解释，因为拍摄当天必须陷入角色绝望的情绪状态，才选择不说话也不打招呼，他戏言“导演不是在投诉我吧？”当然不是，导演孙立人惊叹他如此敬业，两人合作愉快，孙导欲再邀炯耀参与电影演出。

对于孙导来说，爱是什么？他说：“我觉得爱就是应该对身边的人更好一点，不要将一切视为理所当然，因为当你临死的那一刻，围在你身边的，就是你平时会忽略的那些亲人，因此我们应该更珍惜身边的人。”

微电影《爱，是什么？》由陈庆光担任制片、孙立人执导，黄炯耀、周慧娜、朱秀凤、谢季等演出，网上已有预告片，将于11月在EagleWings cinematics举行首映礼，之后将报名参加影展。