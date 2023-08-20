李玟另一学员也发声了！公开对话曝光暖举

（台北讯）李玟（CoCo）生前在《中国好声音》奋力为高票遭淘汰的学员周菲戈争取权益的音档日前曝光后，周菲戈沉默不语引起网民炮轰。他在8月20日也在微博发出长文，自责：“对不起，老师。”

周菲戈坦言两天没有阖眼。自从李玟离世，他的人生就此改变。他遗憾地说：“我不知道我还有没有机会成为她的骄傲。”

他回忆李玟总是为了学员默默付出，做足功课，不只听过他的所有的demo，也细心写下十几页的笔记。周菲戈与王泽鹏在节目的“22进11”环节中晋级，“11进4”那一轮当天下午得知赛制：“赛制规定，每组的第一名晋级，剩下的人待定参加第二天的晋级赛。我们战队只剩两个人了，失去待定资格。比赛结果，我当时是88.3分，输给了王泽鹏，被淘汰。之后就发生了大家都知道的事情。”

周菲戈公开与李玟的私讯，让大家知道李玟处处为学员着想。（取自周菲戈微博）

周菲戈也贴出李玟处处保护自己的16秒语音。她告诉他：“那就好，他们对你好就行啦，对你不好就告诉我。”

周菲戈同时公开与李玟的私讯截图，其中李玟回应他：“我是完全把你们当成我的孩子呢，你们是有梦想的人，我必须要对你们负责……”

周菲戈在微博发长文回忆李玟对她的关心。（周菲戈微博载图）

周菲戈在长文最后写道：“这一年以来，我时常会想，其实这一切的起因是不是都是因为我，老师是因为我才发生的一切。没有我，没有参加好声音，是不是老师就会顺利的录制完节目，是不是就不会有之后的那么多事。对不起，老师。”

此外，李玟生前维护的另一名学院王泽鹏也在20日早上释出与李玟17分钟的对话内容录音，揭发节目的不当行为。