李玟控诉《好声音》引发各界怒火 波及张惠妹那英

《中国好声音》因流传出李玟含泪控诉节目羞辱和欺压的影片与音档（文末有视频），导致争议不断，许多黑幕接踵而来！

黑史殃及张惠妹那英



《中国好声音》被爆的黑料包括冠军内定、花钱买转身，以及无理由取消进棚录影等。

台湾媒体报道，在第二届《中国好声音》参加海外选拔，最后未获导师转身的37岁梁晓珺说，当时来自加拿大、美国和澳大利亚等共近50名选手被安排到上海录制节目。他们等了很长时间后却被通知录影取消。

不甘空等的选手们极力抗议，制作组才让他们录节目。不过，所有海外选手都未获导师转身。《壹苹新闻网》引述梁晓珺报道说，导师之一张惠妹私下告诉她“不是你唱得不好，是我们不能转，没有办法转，不好意思，对不起”。她因此觉得有没有被选根本不是实力的问题。

张惠妹（左）和那英曾担任《中国好声音》导师。（互联网）

此外，有网民围攻曾担任节目导师的那英，指她亲手毁掉选手姚贝娜。

那英当年在节目上淘汰如今享高人气的“美声男歌手”周深。此外，她身为导师却为已故的姚贝娜挑选她不擅长的高难度英语歌曲。这笔旧账被网民翻出，矛头指向那英，怒呛她是节目帮凶。

据《TVBS新闻网》报道，属于那英战队的姚贝娜当年在节目上以一首《也许明天》成为冠军呼声超高的选手。在比赛前几天，那英突然要换掉姚贝娜的歌曲，选了Celine Dion（塞利娜迪翁）难度非常高的“All By Myself”，导致姚贝娜失常遭淘汰，冠军梦破碎。

争议刺激收视 周华健否认退出节目

目前播出的《中国好声音2023》邀来周华健、薛之谦、潘玮柏和刘宪华（Henry Lau）担任导师，节目至今已播出四集。在李玟控诉节目不当行为的音档曝光后，制作单位火速发声明澄清“遭恶意剪辑”。

该节目8月18日照常播出最新一集，收视率仍拿下全国第一，似乎不受舆论影响。不过，节目的母公司星空华文受到波及，18日的股价暴跌24%，市值缩水超过110亿港元（约19亿新元）。

刘宪华（左起）、薛之谦、周华健和潘玮柏是《中国好声音2023》的导师。（互联网）

此外，网上疯传目前担任导师的周华健退出节目。据《ETtoday星光云》报道，周华健的经纪人回复询问时否认离开节目：“没有要退出喔，是网路流言。”

节目导演回应被网民轰黑心

针对李玟在录制《中国好声音》总决赛时遭恶整，而在与王泽鹏合唱时跌坐在台上完成表演一事，有网民在社群留言询问节目导演柳骊：“为什么明知道的情况下要故意cue（调）走泽鹏？”

据报道，《中国好声音》的导演回应网民留言称为节目效果而不让王泽鹏搀扶李玟。（互联网）

台湾《联合新闻网》报道，署名“柳lilili”的节目导演回应：“舞台效果，不然录出来俩人站在一起，能看吗？到时骂的还是你们，指责CoCo还要人扶。你们有没有想过呢。”

网民看到以上回应，怒批：“这女人怎么心这么黑”，“这个心太黑，是个人就知道生命比舞台效果重要吧？”

电台品牌表明立场

李玟控诉《中国好声音》的事件持续发酵，继金星开炮“CoCo咱不哭！善有善终，恶有恶报！”后，业界也传出抵制声。

针对《中国好声音》的争议，已电台和品牌表明立场。（互联网）

中国“先锋1063”电台发出“永不合作中国好声音”的声明。河南品牌“科迪乳业”也在抖音账号贴出“抵制蓝台（浙江卫视）从我做起”的影片表明立场。虽然该贴文遭火速举报下架，但已有网民截图留证。