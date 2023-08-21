剧好听的歌（首播） Ring A Bell

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上8.00

优酷首档以经典影视剧主题歌OST（原声带）为切入点的舞台竞演类真人秀。数十名OST歌手，通过三大赛段各主题式竞演，重塑OST天籁之音，精彩对决唤醒观众满满的回忆杀。

节目由常驻歌手古巨基、毛不易、金志文、胡夏、陆虎与张远组成“剧好听家族”，并邀得“剧好听伙伴”罗大佑、薛之谦、赵雅芝、张柏芝、于文文等担任点评或表演嘉宾，飞行嘉宾则有袁娅维、单依纯、告五人、颜人中、彭佳慧、苏运莹、张含韵、日美混血歌手米卡等，他们将化身“剧能唱歌手”竞演，平均喜爱度超过75%，便可定位为剧好听家族成员。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

迈向零废弃总蓝图目标，如何妥善处理电子垃圾？大型家电要如何回收？你见过古书画清洗的过程吗？如何清洗才能确保书画完好无损呢？另外，越来越多人接受马术心理疗法，马儿是如何成为人类的心灵伴侣，并帮助人类增强自信？哪些人士适合接受马术心理治疗呢？锁定节目找答案。

新加坡民选总统制度

8频道 晚上10.30

要拿出国家储备金，必须动用两把钥匙，一把由总理和内阁保管，一把由总统保管。新加坡自建国以来就有总统。1965年8月9日，尤索夫伊萨（Yusof Ishak）成了新加坡独立后的第一任总统。新加坡第一次提出民选总统的概念是在1984年。民选总统制度历经30年，它有哪些改变，又带来了什么样的影响？

野峰（中）在《乌龙济公》饰演济公。（互联网）

乌龙济公

Eazie TV应用天映经典频道 下午3.45

主演：野峰、华伦、艾飞。济公与修道成仙的吕洞宾斗智斗法，二人使出浑身解数，不论是笑声、法力、风流韵事，甚至乎兵器，双方都不惜一切对决到底。