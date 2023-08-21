蔡琴哭谢观众“不离不弃” 回应“爱你”：留下你的身份证！

65岁的蔡琴回来新加坡开唱，我第四次赴约。8月20日（星期日）在滨海湾金沙会议展览中心，她开场就唱《我等着你回来》，我直觉就是她对我唱的。

让我意外的是，60年代金曲过去一直在蔡琴的歌单里占据至少一半，没想到这回竟然只有两首。喜爱80年代歌曲的歌迷，除了享受到蔡琴多首不能不唱的代表作之外，还听到她演绎别人的名曲，而且不少是男歌手的作品。例如姜育恒的《驿动的心》、李寿全的《张三的歌》、齐秦的《外面的世界》。

她自嘲声音“不男不女”，适合演唱男歌手的歌曲。唱到万芳的《新不了情》时，她说这首巫启贤也唱过，但巫启贤“好像已经消失歌坛”。后者明明今年还在新加坡开唱过，看来蔡琴不是很关注他，哈！

不再为婚姻流泪

蔡琴演唱时，两次感动落泪。（Live Nation提供）

往年，离婚几乎成了蔡琴每场演唱会必提的往事，有时凄诉，有时自嘲，都让这位自称“失败的女人”的演唱会弥漫一股哀怨的氛围。这回，蔡琴又哭了，但不为婚姻，而是为歌迷。她两次离婚，打击不言而喻，所以这次她走出感情的阴霾，自然替她喜悦。

她演绎邓丽君的《假如我是真的》，呈现与原唱不同的感觉，但情感真挚、编曲精心，感人程度并不逊色。她唱完忍不住哽咽：“昨晚我唱到哭了，导演特别开检讨会议，说最好不要哭。”接着娇嗔：“唱《假如我是真的》，还叫我不要哭！”她说边唱边回忆往日点滴，从家人反对她入行到她唱歌养家，有感而发。

她又调侃观众：“越苦的歌大家越喜欢，最好唱歌的人也吃尽苦头，这样更真实，对吗？”最后说，对她最重要的是歌声可以安慰受伤的人，迎来台下一片掌声。这时台下有人喊“爱你”，她回应：“留下你的身份证！”又逗乐全场。

“感受到观众的杀气”

蔡琴和乐手们鞠躬感谢观众。（Live Nation提供）

到了尾声，她用《一生都给你》感谢观众“不离不弃的鼓励”，那些感动的力量帮助她走过伤痛与失败，说着说着真情流露，她又哭了。台下望去，只见一副副心疼的表情。

在蔡琴的演唱会，除了看她唱，还要听她说。她指着台下：“这是疫情年以来，打扮得最盛重的观众。”让观众分区鼓掌，也能让大家开心地“打成一片”。又说自己没有准时开场，在后台时感觉观众已经“杀气腾腾”在催场。

看到台下一个10岁的小弟弟，她赞他的父母：“这（指看她的演唱会）是最好的教育。”

开会选歌吵成一团

蔡琴的演唱舞台布置华丽。（Live Nation提供）

对于坐在最远角落的观众，她安慰：“蔡琴远看最好看。”

6名乐队成员尽管没有一个我认识，但经她介绍，都感觉名号“如雷贯耳”。

说到选歌之艰难，她自曝：“开会时吵成一团，没有结果，最后年纪最大的那个，就是我，说：‘唱自己想唱的就对了！’”