杨培安曝黑幕检举《好声音》“每妥协一次就越恨自己”

（综合讯）李玟（CoCo）生前血泪控诉遭浙江卫视《中国好声音》导演恶整，录音档曝光后引发网民众怒。艺人杨培安则在微博表示，已经写申诉信给广电总局，认为不这样做对不起自己，对不起良心，“走到今天……我不是没有被迫跟现实妥协过……但每妥协一次，我就越憎恨自己、讨厌自己。”

杨培安在微博截图发文，表示用自己两个电邮帐号发了申诉信给广电总局，“有没有用？我真的不知道。但我知道：我如果没做这件事，我对不起我自己。我如果没做这件事，我有什么资格呼吁大家冷静？”

杨培安具名检举是否担心会遭报复？他坦言“有人在等着看我的下场”，但自己已经52岁，最糟的情况不会没想到，“如果真的一切都行不通，我至少努力过、也对得起自己的良心。”

杨培安表示，2006年出道时已35岁，早就过了所谓的歌手的黄金岁月，走到今天不是没有被迫跟现实妥协过，“但每妥协一次，我就越憎恨自己、讨厌自己。即便在旁人眼中，这可能会让我‘名利双收’，历经了多年身心俱疲的煎熬，我发现：凡事莫强求，才是真正的解脱。”

杨培安发电邮给广电总局。（互联网）

李玟爱徒怒揭《好声音》霸凌恶行



李玟因抗议《中国好声音》赛制不公，和制作单位种下心结，总决赛当天疑似遭导演恶整跌倒。她的学员王泽鹏和周菲戈打破沉默，发文还原真相。

另一学员杨灿之后揭露更多细节，称李玟看起来已走不了路，节目组仍大声催促，以及拍到李玟时镜头突然变黑白，很多说话的片段被剪掉。

杨灿还原总决赛录制的现场情况：“每个学员都已经在舞台上站位了，等待四位导师进入导师席位坐好，CoCo老师上场的时候，我清晰记得，她是由她的经纪团队搀扶着进场，因为她的腿的问题，看起来真的已经走不了路了，可是节目组还是很大声的催促‘快点快点’，毫无同情心。在录制《永不失联的爱》的时候，CoCo老师的镜头突然变成黑白色，我也是历历在目，为什么一个如此级别的综艺，怎么会恰恰在CoCo老师镜头时，变成了黑白色！”

杨灿说，李玟对待《好声音》是100分的认真，为了这个节目以及那些暂时没有导师的学员们，她三天没有休息，从香港赶来中国隔离，之后就直接参加节目，常常熬夜听学员唱歌、编曲，每一个学员她都有像写书一样去记录优缺点，教他们演唱，却在节目中受到不公对待，“在整个录制当中，我参与录制的镜头中，很多很多老师的片段被剪辑掉！老师在现场说了很多话，都没有展现在播出当中。”