《好声音》被揭“黑箱作业” 新加坡参赛者：赛制确实不透明

李玟生前怒斥被《中国好声音》（简称《好声音》）侮辱、欺负甚至恶整的音档，以及抗议赛制不公平的影片，相继曝光后，引起热议。

从2016年开始，这个节目（一度改名《中国新歌声》）有不少新加坡歌手参与，包括向洋、董姿彦、卓猷燕、希林娜依高、谢慧娴、黄韵琴、李俊纬，刘嘉慧、黄川美和村田白慧莉。刘嘉慧和李俊纬与《联合早报》分享参赛经验，以及对节目曝黑幕的看法。

刘嘉慧是2018年的参赛者，她在第一轮比赛获四位导师周杰伦、李健、哈林（庾澄庆）和谢霆锋全转身，她选择加入周杰伦战队。节目曝出“黑箱作业”，刘嘉慧不意外：“我了解这是一个节目，不是一个比赛，为了节目效果，多少有一些操作。但我相信还是有公平的地方，像有人说可以花钱买位子，但我没有花钱，仍有四位导师为我转身。”

2018年《好声音》设新赛制，每位导师战队只有六个名额，刘嘉慧要加入已满额的周杰伦战队，必须挑一名学员进行PK，她当时PK成功，但后来被另一名参赛者点名为PK对象，这一次她败下阵，无法晋级。

刘嘉慧：录影前才被告知新赛制

刘嘉慧说：“赛制确实不透明，我们直到录影之前才知道这个新赛制，而上场顺序对成绩多少有影响，这个顺序也不是我们决定。先上场的能先填满六人名额，之后就只有一次被点名PK的可能，但像我这样迟上场的人，名额已满，就得进行超过一次PK，而我在短时间内唱了三首歌，比较吃亏。”

节目组在选曲上有决定权，刘嘉慧说：“他们会安排一些歌给你试唱，你也可以自己找歌，但最终演唱哪首歌由节目组决定。”

首季选手徐海星前不久在微博透露曾在签约时遭威胁，刘嘉慧说节目的经纪公司在正式录影之前就跟每一位参赛者谈签约。“我问了之前参加节目的朋友，他们叫我不要签，我也觉得合约期太长，约9年，公司抽成也很高。朋友说，经纪公司跟他们直言‘不签就不会有导师转身’，我倒是没有听到这样的话，对方只是一直问我为什么不签，我说我不能自己做主，就一直推。”

李俊纬：不会抗拒再参加

李俊纬2017年到上海参加《好声音》盲选，七天“等待”的日子让他至今印象深刻。他说：“我一直在酒店等节目组的指示，等了七天都没有任何消息。看到其他人去试音，感到无助沮丧，又不敢问。直到第八天，他们终于叫我去试装和试音。”

李俊纬坦言听到一些黑幕，但他不理会，就专注在表演上。（受访者提供）

李俊纬之后又参加了两次《好声音》，可惜三次都止步盲选。他也曾被节目的经纪公司递上合约，他说：“他们叫我去一个房间，给我厚厚一叠合约，大概40页，全是华文。我的华文不好，问他们能不能把合约拿回去慢慢看，他们说合约不可以拿出房间，我觉得很奇怪，只能叫他们解释我看不懂的地方。他们没有‘威胁’我签约，但合约上的条件不是我要的，所以我没签。”

李俊纬坦言有听到身边的人说一些黑幕，包括一些参赛者有特别待遇，但他不理会。“我觉得这会影响我的状态，我就专注在表演上。”

虽然节目传出黑幕，但刘嘉慧和李俊纬都不抗拒再到中国参加这类节目，他们认为毕竟是难得的机会，也能吸取经验。

孙文海：选秀节目都有编剧



本地自由身歌手兼主持人孙文海，多年前在中国参与选秀及真人秀节目主持工作。他2009年主持当时颇夯的歌手偶像选秀赛《快乐女声》，略知这类节目的幕后运作。他说现在的社交媒体比过去开放，才会曝出很多所谓“比赛黑幕”。

孙文海曾到中国主持《快乐女声》，他说主持节目时确实有剧本在手。（受访者提供）

孙文海说：“与其说是‘内幕’，不如说是故事吧！如果你注意看，会发现这些节目结尾时的工作人员名单一定会有‘编剧’这块。编剧就是负责写‘故事’，制造和达到节目效果与需求。”孙文海透露，他当时主持节目确实有剧本在手，但参赛者不会知道剧情安排，目的是让戏剧效果去到最尽。

“那个时候是2009年，你想想现在相隔14年，观众的胃口已经养得更大，他们不要预料中的结果，因为那不好看，他们要超乎想象的惊喜和戏剧性。所以现在做节目反而是跟着观众的需求走，而且近年中国节目大都照搬韩国真人秀那套概念和规格。”

孙文海能理解参赛者都希望凭实力和受欢迎指数胜出，但他们忘了节目毕竟还是节目，而节目制作组要考量的因素太多，包括收视率、歌手卖点等。

《好声音》引起黑幕风波，是观众和参赛者看得、玩得太认真了吗？孙文海说：“我只能说身为观众，你们就把这些节目当很刺激的戏剧来看；身为参赛者，则把它当成人生有起有落的一次体验。”