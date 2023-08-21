《好声音2023》潘玮柏双手放腿上 下一秒“椅子自动转身”

（综合讯）近期，《2023中国好声音》引起了不少争议，其中一场争议涉及潘玮柏在游梦岛乐队演唱时发生的情况。在18日播出的第四集中，游梦岛乐队演唱时，潘玮柏坐在椅子上，双手放在腿上，下一秒椅子却自动转向背后，“拒绝”了该名选手，而潘玮柏未料到此情况，感到诧异疑似说了“What？”。

《2023好声音》的赛制和以往有所不同，选手可以选择“明选”或“盲选”。在明选中，导师可以决定是否转身选择选手，而在盲选中，导师一开始背对选手，如果对选手满意，则转身选择。

游梦岛乐队带来原创歌曲《爱本身》并挑战明选。唱到3分29秒时，潘玮柏明明双手都放在腿上，椅子却自动转向背面，变成他做出了“不选择”的决定。

椅子移动转身让潘玮柏感到诧异，一时反应不过来。（互联网）

日前由于李玟参加该节目的争议，许多观众对节目进行了更加严格的审视，也有一些人表示抵制。因此，当有眼尖的网民注意到他的椅子在他双手放在腿上的情况下自动转向背后，似乎导致他无法选择该选手时，便引起了不少网民的愤怒，认为这是明显的幕后操作。

网民评论“潘玮柏自己也没想到”、“为了证明自己的清白，导师已经把手放腿上，竟然还被椅子碰瓷”、“也不过是个道具人”、“潘玮柏：转椅改声控了吗”、“这真是明目张胆的黑幕”等等。这次事件也进一步加深了观众对节目的质疑和不满情绪。