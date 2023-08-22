《星期二特写》再牵新马舌尖情缘

相隔近五年，口碑好的《星期二特写：情牵新马》推出第三系列，定于8月22日晚上8时30分在8频道首播。《星期二特写》监制曾月丽分享制作新系列的原因，她说：“新加坡许多农产和食品来自马来西亚，我们想了解冠病疫情后，长堤彼岸的生产情况，通过新加坡人熟悉的食物和味道，牵引出两地人民的舌尖情、旅游情等。”

五集节目中，制作团队到马来西亚麻坡、怡保、文冬、吉隆坡、金马仑和罗京高原拍摄，寻访个案、勘探景物，希望以“壮观景色、微观食物”的拍摄风格，带给观众全新的视角和感觉。从豆沙饼、河粉、椰浆饭到柚子、姜和榴梿，节目内容牵引出新马两地人源远流长、口味相近的舌尖情缘。

曾月丽说：“我们用无人机航拍下怡保山水、文冬姜和猫山王榴梿的原产地、金马仑和罗京高原的蔬菜种植地，让观众如置身其境，体会得天独厚的大自然馈赠与辛勤耕耘的成果。节目也体现不同城市乡镇的生活和人情。”

麻坡面线、豆沙饼打头阵

今晚播出的首集聚焦麻坡，“主角”是面线和豆沙饼。制作组走访发迹于麻坡的饼家和面线制作工厂。工厂平时闲人免进，这次破例让《星期二特写》进厂拍摄。国人喜爱的榴梿也是主角之一。第三集中，制作团队去了文冬榴梿果园，采访“猫山王推广之父”唐天生。

节目首集内容提及，麻坡饼家调配了迎合新加坡人口味的手工豆沙饼。 （新传媒提供）

第五集拍摄金马仑和罗京高原，对制作团队而言是新挑战。这集的编导张冠印说：“到拍摄地点需要翻山越岭，一些农作物就种在山坡上，需要四轮驱动车才能抵达，拍摄队伍还得扛着器材进山，这让我们体会到农民的艰辛。金马仑一集，我们深入山里的瀑布拍摄，自小在山里长大的小孩轻松穿越而行，对不习惯山里活动的制作队伍就有些挑战了。”

负责资料收集的颜建兴告诉《联合早报》：“食物是维系新马两地人的重要一环。因为本地很多食材来自马来西亚，长年累月下也成为国人生活中的一部分。”他希望观众能透过节目，了解食物的来源并非理所当然，而是来自许多人的付出、努力和心血。