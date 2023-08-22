七夕婚讯2！刘冠廷孙可芳爱情长跑15年修成正果

（台北讯）台湾演艺圈好消息不断，继吴怡霈后，台湾艺人情侣档刘冠廷和孙可芳也选择在七夕这天宣布婚讯。
刘冠廷在社媒开心宣布：“大家！她点头说我愿意了！这个女生答应我要成为我的太太老婆妻子了喔！你答应我了喔！大家都有看到喔！”
抓到妳了！ 大家！她點頭說我願意了！這個女生答應我要成為我的太太老婆妻子了喔！妳答應我了喔！大家都有看到喔！ 這些年我們陪伴彼此經歷好多好多，就像魯夫從那時的超新星一路到現在那麼多，不知道接下來人生會把我們帶到什麼地方，但能牽著妳的手一起，一切都好值得期待，我愛妳，謝謝妳，接下來還請多多指教喔！Posted by 劉冠廷 on Monday, August 21, 2023
两人交往15年，刘冠廷有感而发地说：“这些年我们陪伴彼此经历好多好多，就像鲁夫从那时的超新星一路到现在那么多，不知道接下来人生会把我们带到什么地方，但能牵著的手一起，一切都好值得期待，我爱你，谢谢你，接下来还请多多指教喔！”
孙可芳也发文放闪：“被抓到了，玩乐的时候我们是无话不谈的好朋友，低潮的时候我们是彼此的树洞和肩膀，生活中我们是彼此可靠又安心的家人，工作上让我们继续当一对不断练功的神雕侠侣吧，谢谢大家总是给予习惯低调的我们很多空间和祝福，未来也请多多指教。”
被抓到了😝💍 玩樂的時候我們是無話不談的好朋友 低潮的時候我們是彼此的樹洞和肩膀 生活中我們是彼此可靠又安心的家人 工作上讓我們繼續當一對不斷練功的神鵰俠侶吧 謝謝大家總是給予習慣低調的我們很多空間和祝福 未來也請多多指教☺️❤️Posted by 孫可芳（小豆） on Monday, August 21, 2023