七夕婚讯2！刘冠廷孙可芳爱情长跑15年修成正果

（台北讯）台湾演艺圈好消息不断，继吴怡霈后，台湾艺人情侣档刘冠廷和孙可芳也选择在七夕这天宣布婚讯。

刘冠廷在社媒开心宣布：“大家！她点头说我愿意了！这个女生答应我要成为我的太太老婆妻子了喔！你答应我了喔！大家都有看到喔！”

两人交往15年，刘冠廷有感而发地说：“这些年我们陪伴彼此经历好多好多，就像鲁夫从那时的超新星一路到现在那么多，不知道接下来人生会把我们带到什么地方，但能牵著的手一起，一切都好值得期待，我爱你，谢谢你，接下来还请多多指教喔！”

孙可芳也发文放闪：“被抓到了，玩乐的时候我们是无话不谈的好朋友，低潮的时候我们是彼此的树洞和肩膀，生活中我们是彼此可靠又安心的家人，工作上让我们继续当一对不断练功的神雕侠侣吧，谢谢大家总是给予习惯低调的我们很多空间和祝福，未来也请多多指教。”