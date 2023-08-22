与小朋友玩游戏父爱大发 古天乐：没生育计划

（香港讯）与小朋友玩游戏，古天乐父爱尽显，但他没有生育计划。

古天乐（古仔）星期一（8月21日）到沙田东华三院蔡荣星小学出席化妆品牌教育活动，与数十名即将升小一的学生玩游戏。

52岁古仔见到一班小朋友表现很开心，承认喜欢小朋友，亲友都有很多小孩，他经常跟小朋友玩。被问及是否也会想生小孩？

古仔说：“我喜欢小朋友，但疫情这几年心态有点改变，照顾家人也要时间，照顾下一代要花更多时间，有时间才去想这个问题，生出来都想跟他们一起成长。（何时开始想？）等我可以完成自我繁殖功能。”

传媒也问他，亲友是否有催他快点生育？古仔说：“没有。”

早前古仔早前应邀到法国参观蜜蜂场，玩游戏时笑言想开拍动画《蜜蜂侠》，带给小朋友正面的教育信息。

他表示都市传说称地球没有蜜蜂，人类便接近灭亡，可以拍部卡通片，带给小孩正面的教育信息，但只是想想，若拍成电影便不是这回事，会变成打坏人。

称为连戏腕裹胶布 否认走山被蜂蛰伤

星期一的活动，古仔右手腕裹上胶布，否认被蜜蜂蜇伤，解释是数月前拍戏时弄伤，称是皮外伤，为连戏才一直贴着。他透露以前走山曾被蜜蜂蜇伤手，又红又肿，但不严重，没有造成阴影。经常在郊外拍戏的他，被问有否做足安全措施？古仔说：“不知是否血型问题，我不惹蚊，蜜蜂例外。”