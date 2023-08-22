女儿正面照曝光 林心如无奈喊“能不能帮她马赛克”

（台北讯）台湾女星林心如8月22日在台北出席活动，被问到和老公霍建华如何过七夕，她说：“他不在，去拍戏了，今天跟女儿一块过。”

据壹苹新闻网报道，林心如和霍建华的女儿“乖乖”6岁了，最近刚成为小学一年级新生。乖乖的正面照今年头被曝光，当时林心如怒轰：“尊重隐私很难吗？”近日，又有乖乖的照片在互联网上流传，还被酸民说“孩子质量下降”等恶评。林心如受访时说情绪平静地说：“希望大家可以体谅做父母的心，家长都希望保护孩子能在正常、平凡、快乐下长大，如果有拍到她，能不要发就不要，如果非要发不可，能不能帮她马赛克？”

林心如坦言：“现在的想法比较看开一点，不能因这样都不带她出门，正常的社交总要有吧，把心放宽一点，曝光是迟早的事。”她提到女儿同学的家长都很有默契，会保护她女儿，像是校外教学时，会主动提醒自己的小孩“如果有人要拍要帮她（指乖乖）挡哦 ”，让林心如觉得很窝心：“都不是我们要求的，他们都对我们蛮好的。”

日前在节目中，林心如对来宾Akira（林志玲老公）笑称要结亲家，对此她说是开玩笑，凭良心讲已忘记林志玲儿子长相，只记得白白的、蛮高的。林心如透露，目前称得上乖乖青梅竹马的就是陈妍希的儿子，两人从1个多月大就一块玩。