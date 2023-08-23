长时间吊钢丝 赵寅成喊痛：下次不拍了

为主演的超级英雄韩剧《异能》（Moving）长时间吊钢丝拍摄，赵寅成（Zo In-sung）忍不住喊痛！

赵寅成在目前于Disney+热播中的《异能》饰演有飞行超能力的特工，在剧中有不少飞行和动作场面需要靠吊钢丝完成。回想拍摄过程，他说动作场面不论对谁而言都有一定难度。“我有些天完全没有地面的拍摄场面，一整天吊钢丝悬在空中，我都不禁怀疑自己究竟在做什么，而且长时间吊钢丝很痛！”

因为拍摄时觉得难耐，所以赵寅成向自己承诺下次不再接拍需要吊钢丝的戏。这次拍摄《异能》是因为故事引起他的共鸣。他说：“在原著漫画里，故事发生在首尔江东区的千户洞、风纳洞和高德洞，还有邻近（首尔）的京畿道河南市渼沙洞。我在这些地方成长，所以对故事特别有感觉。”

《异能》改编自韩国著名网络漫画家姜草（Kangfull）的同名漫画。赵寅成的角色金斗植在剧中与同为特工，并且有超出常人敏锐五感的韩孝周（Han Hyo-joo）是一对夫妻，两人育有一名遗传他们超能力的高中生儿子。他感慨地说：“这是一部关于家庭，关于我们的爸爸妈妈的故事。我们总有一天也会走到父母的年龄，希望这部剧让观众思索何为家人。”

赵寅成知道，漫画迷看原著时心目中难免刻画出金斗植的模样。为求突破，他在塑造角色时往内心窥视，并把自己的个性投入角色，希望观众能接受他塑造的版本。

韩孝周演妈妈 从母亲身上获得启发

韩孝周坦言，妈妈角色让她一度考虑放弃演出，开拍前一个星期甚至吃不下睡不着。

“拍摄第一天，有一场我喝海带汤（韩国人生日或产妇坐月时所食）的戏，我的肚子就痛起来。拍摄时虽然感到紧张，但我从自己的妈妈身上得到了很多灵感。”

韩孝周因为妈妈角色叹压力大。（取自韩孝周IG）

妈妈为自己做出的牺牲不只启发韩孝周诠释角色，也让她克服缺乏母性本能的挑战。为了在最短时间内与剧中饰演她儿子的李正河（Lee Jung-ha）培养默契并呈现出有说服力的表演，韩孝周主动提议李正河在戏外也称呼她为妈妈。

她自认是原著漫画迷，认为剧中身兼特工、母亲和女人的多面角色，促使她挑战自己发挥更大的表演潜能。她也庆幸有机会和一直向往合作的演员演戏，比如继2012年电影《双面君王》后再度合作的柳承龙（Ryu Seung-ryung）。

2003年出道的韩孝周，这回更是等了20年才第一次与1998年出道的赵寅成合作拍剧。她说：“我入行就认识他，所以有他在我觉得安心，一起演戏很自在。”

导演“高效且讲理”

《异能》拍摄期长达近一年，剧组除了经历春夏秋冬，逢年过节也在拍戏。赵寅成和韩孝周赞导演朴仁济（Park In-je）幽默且脾气好，柳承龙则形容他是要求很高的导演。

《异能》一班演员形容导演朴仁济脾气好但要求高。（Disney+提供）

剧集分A和B两组拍摄各300天，尽管拍摄期很长，赵寅成却拍得很开心。他自认和导演有相同的幽默感，一起讨论想法很愉快。

韩孝周眼中的导演总是笑脸迎人，不论面对多大的拍摄挑战都不曾见过他发脾气。她说：“多亏了导演，片场气氛很好，不像职场。圣诞节、元旦、新年等，剧组一起度过很多佳节，圣诞节还交换礼物！”

柳承龙则形容朴仁济是个“高效且讲理的导演”，虽然每每为精益求精而一再重拍直到他满意为止，但剧组齐心打造最佳作品，片场气氛愉快。