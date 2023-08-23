主演浪漫片《之前的我们》 刘台午参考梁朝伟“会说话眼睛”

形容梁朝伟是“用眼睛说话”的著名亚洲演员，刘台午（Teo Yoo）以梁朝伟作为楷模，塑造他在《之前的我们》（Past Lives）片中腼腆的角色海圣。

美国浪漫剧情片《之前的我们》讲述自小从首尔移民加拿大后改名诺拉（Greta Lee，格里塔李饰）的女孩，在23年后，已婚的她终于在纽约与首尔青梅竹马海圣（刘台午饰）重逢的初恋故事，勾勒出韩国人所相信的因缘际会带给人生的美好与遗憾。电影1月份在日舞影展（Sundance Film Festival）首映后好评如潮，更获外媒评为“2023年度最佳电影的领跑者之一”。影片8月24日在新加坡公映。

德国籍韩裔演员刘台午饰演在首尔长大的海圣，受东方价值观影响，个性羞怯。他观察到饰演“小海圣”的儿童演员Seung-min Yim（尹盛敏）是个害羞的孩子，总把手臂紧贴身体，给人紧绷的感觉，因此在诠释成人的海圣时也呈现这样的肢体语言，以表达角色的压抑情绪。

刘台午在塑造角色时，也参考了经典黑帮电影《教父》（The Godfather）已故演员John Cazale（约翰凯泽尔）无声胜有声的表演方式，以及亚洲影帝梁朝伟。他形容：“梁朝伟出了名有一双会说话的眼睛。我在片中没有对白的场面，就是通过眼睛来表达内心情感，因为眼睛算是唯一外露的神经系统，它是能窥视大脑、内心和情感的一扇窗。”

导演Celine Song（左）要求女主角Greta Lee不能与刘台午有任何肢体接触。（Jon Pack/Twenty Years Rights/A24）

导演经历与奇怪禁令成就灵魂场面

美籍韩裔女主角格里塔李说，为了在大银幕上拍出青梅竹马相隔23年重逢时两人最真实且五味杂陈的情绪，导演Celine Song（席琳宋）对演员有个奇怪的要求。

格里塔李说：“导演禁止我和刘台午握手、拥抱，或有任何肢体接触，一直到拍摄片中与刘台午重逢拥抱的场面。”

Greta Lee和刘台午饰演久别重逢的青梅竹马。（Jon Pack）

她起初认为这样的“禁令”太夸张，但渐渐发现这样的表演方法很有趣。她把不能有肢体接触而无形中产生的压力与别扭都投注在角色上，使重逢场面中，两个主角百感交集的内心不言而喻。

女主角与初恋和老公在酒吧里跨语言和文化的三角对话，是影片的另一个重要场面，由韩国出生的加拿大导演兼编剧席琳宋的真实经历启发。她说：“有一次，我在只会说韩语的童年初恋和只懂英语的丈夫之间充当翻译。我感觉像是一座桥梁，也意会出我们三人之间复杂又特别的关系和情感。”

Greta Lee（左起）与分别饰演她美国老公的John Magaro和韩国初恋的刘台午刻画出耐人寻味的关系。（Courtesy of Twenty Years Rights/）

该场酒吧戏刻画出韩国人深信“经过8000世的相遇才修成夫妻”的情缘所隐含的美好与遗憾，拍足两天。饰演女主角丈夫的John Magaro（约翰马加罗）拍摄时，体会到演员与角色二合为一的状态。他说：“我深刻感受到（夹在妻子与她的初恋之间的）尴尬，所以一直想逃离，频频向导演提议角色应该找借口上厕所之类的。”

导演却坚决要他留下，拍出他的局促不安，最后成就了这场无需明说只能意会的灵魂场面。