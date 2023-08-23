团长牛奶6月埋伏笔 传Energy复出当五月天师弟团

（台北讯）在台湾被封“最杀舞蹈男团”的Energy于4月担任五月天高雄《诺亚方舟10周年进化复刻限定版演唱会》最终场嘉宾，出道20年五人睽违多年再次合体演出。台湾《周刊王》报道，传出Energy将复出歌坛， 五人已签约五月天所属相信音乐，成为五月天的师弟团。

Energy于2002年7月12日出道，曾在台湾掀起狂热的追星风潮，出道20年的五人再次合体演出是在五月天的演唱会上，距离上次五人到齐同台已相隔十多年，而现阶段五名成员拥有各自的事业及生活，能再一次合体演出真的不容易。

当时谈到再次演出的心情，各成员都很感谢五月天的邀请，才有这次机会。坤达说：“大家真的都长大了，每个人都不为了什么，可能就只是想再做一次这件事吧！”书伟也指出：“Energy是属于我们五个人的青春回忆，也是许多人的青春回忆，20年的一个纪录，翻滚吧！五位 40岁的大叔。”阿弟苦笑自嘲：“到底是谁说要合体表演的，不是说以后合体就是大家聚聚餐、喝喝酒就行了，累死！”

回头看，Energy复出有迹可循，团长牛奶6月一篇发文早有伏笔。当时他在脸书发文：“想问一下，如果这五人是现在要新出道的哥哥团，有两人还是爸爸了，还会有人支持吗？”粉丝直呼“一定支持”“当然一定支持，期待你们出道很久了”，牛奶也回复“好，收到”。