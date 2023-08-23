前新闻主播施宏洲癌逝 24日出殡

（本地讯）1990年代新传媒前华语新闻主播施宏洲8月20日晚因癌症去世，终年64岁，星期四（24日）出殡。遗孀蔡佩英接受《新明日报》访问时说，丈夫2020年1月做内窥镜检查时发现患上肠癌第三期，那段时间是冠病期间，他从工作岗位退下，恢复情况挺好的，无奈隔年癌细胞扩散。

她忆述，丈夫患癌后积极治疗，也保持以前的生活习惯，运动、绘画，还喜欢唱歌、弹吉他，胃口也没受影响。2022年底女儿也安排夫妻俩到台湾旅游。

不过2023年元宵节后，施宏洲出现肺积水，癌细胞再次扩散，“他一开始积极抗癌，抱着希望活下去，但是后期真的很辛苦，吞咽困难，无力到连手机都拿不起。”她说丈夫6月时还可以开车出门，但之后就因为出现腹水一直进出医院，上周三也因为情况严重而入院，最后选择放弃治疗，家人也尊重他的意愿。

蔡佩英透露，施宏洲最后一次入院时特别要求她陪在身旁。她说：“有时候我上厕所，接电话，他都会问我去哪里了，希望我时刻陪在他身边。在最后的日子里，我们全家人都陪伴在侧，还会帮他按摩，减缓他的痛楚。”

蔡佩英说，家人曾为施宏洲安排临终关怀服务，并做了最坏打算，丈夫也已交代好后事。按施宏洲遗愿，后事一切从简，也谢绝花圈，但他生前特别交代，在灵堂摆放喜爱的兰花。

施宏洲与蔡佩英1987年结婚，育有两女一男。蔡佩英告诉记者，夫妻36年来感情深厚，从未吵过架，“他为人随和，常替别人着想，我们相处时也会互相包容与迁就。”