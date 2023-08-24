那些因缘 像极了爱情

之前的我们 Past Lives（PG13）

娱乐性★★★☆

艺术性★★★★☆

故事

娜英（葛丽塔李，Greta Lee饰）与海成（刘台午，Teo Yoo饰）是在首尔一起长大的青梅竹马，两人的缘分在娜英一家人突然移民加拿大后戛然而止。12年后，娜英改名诺拉，她和海成通过脸书再联系上但没见面。再过了12年，两人终于在纽约街头重逢，诺拉为生存为绿卡结婚了，海成却始终对当年的小情人念念不忘，时空真的能阻隔真爱吗？还是一切因缘自定，离合宿命难逃？

影评

“With Some,

we’re certain our hearts must have been acquainted,

long before we ever met them.

~~Shakieb Orgunwall”

导演第一部电影，最好从自己最熟悉的课题下手。自传式电影《之前的我们》是导演Celine Song（宋席琳）的处女作，是正确选择，感情真挚，也让人动容。真的很久没有看到那么浪漫的一部片子，让我想起Richard Linklater（理查德林克莱特）1995年的爱情电影《日出之前》（Before Sunrise）三部曲。

电影刻画东方优美玄异的“因缘”概念。话说，人与人关系都有因缘定数，两个陌生人在街头擦身而过，衣服意外拂过，也是一场“因缘”轮回。一对佳偶能够结婚，得穿越8000层的因缘才能到达彼此身旁。

关于因缘别离的电影尤其让人喜欢，因为我们在观影的同时，多少也在投射自己生命中一切人际关系的缺口和遗憾。《之》没有一般韩片的既定方程式，也没有美片的意料中结果。

《之前的我们》探讨东方玄念——因缘。（邵氏提供）

“再见”拍得如此揪心

两人看似平行前进的轨迹，通往未来的道路却渐行渐远而分岔。那是一道对抗不了的命运离心力。人与人的相遇和别离，并非宇宙奇数中的随机巧合，所谓“命运”或是各人各时做出大大小小选择后，交错无限概率下的总合，看似毫无关联其实千丝万缕。

回首阑珊处，不见来时路。

最后送别一幕，他们尽管那么不舍，仍隐忍克制着。彼此深情凝视，紧紧深拥，快要越界了，但那个亲吻始终没来。那是我看过比任何肢体接触更亲密的爱抚。怎么能把一个再见拍得如此揪心。

他的车子自此扬长而去，正如青春，正如他和她相处三天后终于释怀地说：我明白了，因为在我的生命，你永远会是那个注定离开的娜英；在你先生的生命中，你则会是注定留下来的诺拉。

无限伸展，又深植于特定时空

离乡四分之一世纪的日子，到了那么遥远的地域，诺拉最终还是回到童年老家后的小巷。只是，这次她在街角分道扬镳的，不只是当年纯挚无邪的爱，也正式和过去的自己告别。即便再不舍，海成的离开，也带走了那个年少的娜英。

于是有了她最后边走边哭的长镜头。她远远看到等她回家的老公亚瑟，她头靠着他彻底崩溃。将心碎和温暖同时交融呈现，简单又深邃，让我期待宋席琳未来的作品。

《之前的我们》海报。（邵氏提供）

甚至比电影还让人感动的，是导演在A24影网上的一封独白信，写给看戏的你我：

“这是我的第一部电影。我爱它的一切，它的瑕疵和愚蠢的错误，还有它的局限……这作品记录我的生活，关于初恋、未曾有过的生活、成长，放弃（并腾出空间创造）不同版本的自己。更重要是，它是一部关于城市的电影，看它们多相似彼此又多遥远……这部电影揭露我情感一隅，也是我人生的时空地图，它让我更像个外交使节，每到一处，就像在跟大家分享我的来时路和所到处。当然，我希望你们看了电影后，也可以走一趟心灵旅程，设想一切的如果和万一……我希望你能在目前身处的城市看这部电影，感受自己的巨大与渺小，了解自己可以无限伸展，又深植于一个特定的时空。”

能够看这部电影，何尝不是8000次因缘的交集？

（韩、英对白，附中英文字幕）