那些因缘 像极了爱情

之前的我们 Past Lives(PG13)

娱乐性★★★☆

艺术性★★★★☆

故事

娜英(葛丽塔李,Greta Lee饰)与海成(刘台午,Teo Yoo饰)是在首尔一起长大的青梅竹马,两人的缘分在娜英一家人突然移民加拿大后戛然而止。12年后,娜英改名诺拉,她和海成通过脸书再联系上但没见面。再过了12年,两人终于在纽约街头重逢,诺拉为生存为绿卡结婚了,海成却始终对当年的小情人念念不忘,时空真的能阻隔真爱吗?还是一切因缘自定,离合宿命难逃?

影评

“With Some,

we’re certain our hearts must have been acquainted,

long before we ever met them.

~~Shakieb Orgunwall”

导演第一部电影,最好从自己最熟悉的课题下手。自传式电影《之前的我们》是导演Celine Song(宋席琳)的处女作,是正确选择,感情真挚,也让人动容。真的很久没有看到那么浪漫的一部片子,让我想起Richard Linklater(理查德林克莱特)1995年的爱情电影《日出之前》(Before Sunrise)三部曲。

电影刻画东方优美玄异的“因缘”概念。话说,人与人关系都有因缘定数,两个陌生人在街头擦身而过,衣服意外拂过,也是一场“因缘”轮回。一对佳偶能够结婚,得穿越8000层的因缘才能到达彼此身旁。

关于因缘别离的电影尤其让人喜欢,因为我们在观影的同时,多少也在投射自己生命中一切人际关系的缺口和遗憾。《之》没有一般韩片的既定方程式,也没有美片的意料中结果。

《之前的我们》探讨东方玄念——因缘。(邵氏提供)

“再见”拍得如此揪心

两人看似平行前进的轨迹,通往未来的道路却渐行渐远而分岔。那是一道对抗不了的命运离心力。人与人的相遇和别离,并非宇宙奇数中的随机巧合,所谓“命运”或是各人各时做出大大小小选择后,交错无限概率下的总合,看似毫无关联其实千丝万缕。

回首阑珊处,不见来时路。

最后送别一幕,他们尽管那么不舍,仍隐忍克制着。彼此深情凝视,紧紧深拥,快要越界了,但那个亲吻始终没来。那是我看过比任何肢体接触更亲密的爱抚。怎么能把一个再见拍得如此揪心。

他的车子自此扬长而去,正如青春,正如他和她相处三天后终于释怀地说:我明白了,因为在我的生命,你永远会是那个注定离开的娜英;在你先生的生命中,你则会是注定留下来的诺拉。

无限伸展,又深植于特定时空

离乡四分之一世纪的日子,到了那么遥远的地域,诺拉最终还是回到童年老家后的小巷。只是,这次她在街角分道扬镳的,不只是当年纯挚无邪的爱,也正式和过去的自己告别。即便再不舍,海成的离开,也带走了那个年少的娜英。

于是有了她最后边走边哭的长镜头。她远远看到等她回家的老公亚瑟,她头靠着他彻底崩溃。将心碎和温暖同时交融呈现,简单又深邃,让我期待宋席琳未来的作品。

《之前的我们》海报。(邵氏提供)

甚至比电影还让人感动的,是导演在A24影网上的一封独白信,写给看戏的你我:

“这是我的第一部电影。我爱它的一切,它的瑕疵和愚蠢的错误,还有它的局限……这作品记录我的生活,关于初恋、未曾有过的生活、成长,放弃(并腾出空间创造)不同版本的自己。更重要是,它是一部关于城市的电影,看它们多相似彼此又多遥远……这部电影揭露我情感一隅,也是我人生的时空地图,它让我更像个外交使节,每到一处,就像在跟大家分享我的来时路和所到处。当然,我希望你们看了电影后,也可以走一趟心灵旅程,设想一切的如果和万一……我希望你能在目前身处的城市看这部电影,感受自己的巨大与渺小,了解自己可以无限伸展,又深植于一个特定的时空。”

能够看这部电影,何尝不是8000次因缘的交集?

(韩、英对白,附中英文字幕)