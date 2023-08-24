李炳宪在废墟主宰人命？

乌托邦浩劫



Concrete Utopia（PG13）



娱乐性★★★★／艺术性★★

故事：首尔大地震后一片废墟，唯独“皇宫公寓”屹立不摇，生存者纷纷涌入公寓寻求庇护。公寓住户为守护家园，在住户代表金煐卓（李炳宪饰）的领导下，与公寓外的生存者殊死搏斗。

短评：挂名灾难片，实为探讨社会冷暖和人性百态的黑色幽默电影，剧情丝丝入扣，也充满讽刺意味。生死一刻，要保命活着，还是要记得做好人？生命的贵贱，谁说了算？要共体时艰，还是独自求存？影片通过灾难生存者的故事，把诸如此类的复杂人生习题层层叠起又层层剥开，既玩味又引人深省。

李炳宪的角色暗藏秘密出现反转，他以出神入化的演技刻画血淋淋的人生。朴叙俊是“高富帅”角色的常客，这次挑战深陷窘境而不断自我交战的角色，表现可圈可点。朴宝英和“妈妈专业户”金善映都保持一贯水准，发挥了具存在感的表演。（韩语对白，附中英字幕）

GT跨界玩家



Gran Turismo（PG13）



娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：詹恩（Archie Madekwe，阿奇马德基饰）在父亲眼里吊儿郎当，成天沉迷于“GT赛车”电玩。他凭高人一等的游戏技能，赢得加入NISSAN（日产）车队的专业赛车特训，从而在世界各地的赛车比赛过关斩将，成为货真价实的职业赛车选手。

短评：不是赛车迷，却很享受观看这部改编自英国籍赛车手Jann Mardenborough（詹恩马登伯勒）真人真事的热血励志片。即便已经知道结局，观影时仍会不自觉屏住呼吸，跟着风驰电掣的赛车场面和轰鸣的引擎声紧张起来。大银幕呈现的逼真场面让人感受到赛车的震颤感，除了是在真正的赛道上拍摄，也找来詹恩马登伯勒担任阿奇马德基的驾驶替身。

影片重点刻画热血青春勇敢追梦的故事，让主人翁遭遇挫折的煎熬，迫切期盼赢得父母认同，以及其教练过往的悲痛经历等副线显得蜻蜓点水。（英语对白，附中文字幕）

热烈

One and Only（PG）

娱乐性★★★／艺术性★★

故事：表演“商演街舞”谋生的青年舞者陈烁（王一博饰）巧遇伯乐丁雷 (黄渤饰），在机缘巧合下加入对方率领的街舞团“惊叹号”。陈烁万分珍惜舞台，期待着上场的机会，却发现一切都没那么简单。

短评：此片适合想找回一点青春的观众。即使对街舞无感，或多或少会被片中的热血和青春气息感染。

中国人气小生王一博似乎打算往大银幕火力全开。由他主演的《长空之王》5月上映，相隔三个月又推出新作《热烈》。王一博当年因参加街舞大赛而被发掘入行，有指这部片为他量身打造。他的“好青年”角色讨喜，舞姿帅气，再加上有影帝黄渤和其他街舞演员拱照，整体加分。故事太单一，情节走势皆在预料之内，“惊叹号”小小的。

Malbatt: Misi Bakara（PG13）

期待指数★★★

故事：以1993年轰动一时的摩加迪沙之战为主要情节，描绘马来西亚军人在索马里维和行动中的英勇事迹。此片由转战马来片有成、曾推出“Wira”“The Assistant”的马国导演郑建国执导，大部分的戏在土耳其取景拍摄。（马来语对白，附中英字幕）