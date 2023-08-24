刘玲玲歌台演出摔伤脚入院治疗

刘玲玲歌台演出摔伤脚，跌打药油溅入眼睛，祸不单行到医院急诊室求医。

本地歌台一姐刘玲玲8月23日晚上9点半左右，在盛港Rivervale118歌台表演时，在台上意外摔倒伤右脚，紧接着又遭辣跌打药油泼溅眼睛，她之后到盛港综合医院急诊室治疗。

所幸经医生诊断后，证实没严重骨折，她已于24日凌晨出院。

记者24日凌晨联络上刚返家的刘玲玲，她说当时在台上表演时，脚踩到包包肩带，整个人扑跌在地扭伤脚踝。她摔倒时本能地用手部撑地试图阻挡冲力，结果手掌也擦伤疼痛不已。这时，身旁帮佣准备拿跌打药油帮她擦拭右脚踝，慌乱中辣药油泼洒出来直接溅到她的眼睛，让她辣得快崩溃。

“我闭着眼睛，尝试用湿纸巾擦拭但没用，就听到身边有人叫我‘流眼泪流眼泪’，之后缓解了一些。刚好我在台上需要拿着拐杖演阿嫲，拐杖当时真的派上用场，我就一直撑着它到节目收尾。

为妹妹苦撑继续表演

刘玲玲顶着脚伤苦撑完成演出，主要因为不少观众和粉丝当天要将红包交给癌症复发的妹妹刘心玲，刘玲玲不想让粉丝失望，所以继续演出。

“这些粉丝要我帮忙把红包交给心玲，他们支持爱护着我，因为我的关系他们也爱护着心玲。一个卖榴梿的粉丝，还包了一个1100元的大红包给心玲，真的非常感激。加上这是今年七月第一场演出，台下那么多人，线上直播也有1万多人在看，如果我不上台大家会很失望。”

她说：“我已经知道今年会有一些小意外，健康也会亮红灯，但既来之则安之，我会去拜拜啦。”

严重关节炎要动刀

刘玲玲说，她一直患有严重的关节炎，基本上膝盖间软骨已完全磨损无存，医生数年前已劝她动手术，但她却拖了好几年迟迟不去。

“这次盛港医院的医生写信推荐我去看骨科专科，看是否要动手术。哎，我想过完今年放大假时，我会去开刀吧，因为动完手术也需要时间做复健。”

休息一天后，刘玲玲25日将带伤继续在歌台上表演，非常敬业。