新生代女星雷嘉汭太会闹 李铭顺要她滚开

（台北讯）23岁的台湾新生代女演员雷嘉汭在《八尺门的辩护人》中饰演印度尼西亚外劳“莉娜”。她和《八尺门的辩护人》主角、凯渥师兄李铭顺同场飙戏。戏中，李铭顺与她产生若有似无的暧昧氛围。雷嘉汭被台媒问及两人戏里的感情，大笑说：“应该问他吧？是他（在戏里）喜欢我，我喜欢的是别人耶，他就像我爸啊。”

雷嘉汭虽然跟李铭顺同门，但她和视帝对戏，起初毕恭毕敬，但不到五分钟就“破功”。她说：“我胆子很大，一直闹他，因为他的反应很可爱，他无时无刻都叫我滚。”她不忘感谢前辈帮忙她入戏。

雷嘉汭为“莉娜”一角做了不少功课，必须学习印度尼西亚语、宗教仪式等。她曾包着头巾到台北车站大厅，一一跟在场的外劳打招呼，厚着脸皮要联络方式，她笑说：“我到底哪来的勇气呢？”

雷嘉汭（右）跟李铭顺对戏，起初毕恭毕敬，后来一直闹对方。（互联网）

她花最多时间揣摩的戏，是离乡背井的莉娜如何看待死刑，以及对金钱锱铢必较的观念。她说，以前对钱没概念，不会特别记账、理财，只是开了一个户头，有钱进账就好了。演了这部戏后，她感触很深，“生活艰苦时，一分一毛都要算，我也不是爱买东西的人，但现在我会记账、开始会计算。”

没交过男友 喜欢五月天阿信



外表亮丽的雷嘉汭没交过男友，“他们看我外表就会觉得我有追求者或男友，喜欢我的人好像都不太愿意说。”她不讳言，很想谈恋爱，但一旦投入工作就没想感情事。

她大方承认，喜欢五月天阿信，“我看了他九场演唱会，穿他的潮牌，好想拍他的MV，我喜欢他到疯掉。”