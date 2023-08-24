赴广州买房疑受骗 刘永取回万元订金

（综合讯）刘永早前到广州买房疑受骗，原定昨天召开记者会交代事件。发展商眼见事情曝光，主动致电答应解约，6万人民币（约1万1300新元）订金也在峰回路转后失而复得，他笑说：“靠秦始皇救我！”

72岁的刘永（原名刘添爵）透露，上月收到中国大陆楼盘宣传电话，他有意到大陆置业，便带两子刘嘉豪（16岁）和刘嘉杰（12岁），参加提供免费食宿到广州看楼团。

“仲介并不知道我是演员，我看中两个复式单位，准备买给两个孩子，付了订金后，才发现该单位只是租借单位，并非出售物业。”

他说，由于已签下合约，违约便要罚款，需缴付12万人民币（约2261新币）。他为此情绪受到困扰，感到不开心，还失眠半个月。

“昨日发展商仍要求我履行合约，哪知昨晚8时就收到电话可以解约，并退回订金给我，终于可以安心睡觉。”

仍有意买房 会先了解才签约

他戏言：“这一次真是靠秦始皇救我，秦始皇都给人骗！”言下之意，是昔日角色的知名度引来记者关注报道，间接帮了他一把。

但刘永仍有意买大湾区楼盘，不过会先了解才签合约。他承认，这次因为贪心参加免费食宿团才买错房子。

他说，有能力会再买。询及是否提早分财产，他笑言，他只能给首付，想要两个孩子将来有地方安身。