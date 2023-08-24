癌细胞扩散全身 刘心玲：不知明日会否醒来

刘心玲癌症复发后，在医院做直播首度曝光最新病情，称如今癌细胞扩散全身，还因脑癌要做电疗，坦言每次睡觉都不知明天会不会醒来！

《新明日报》之前报道，刘心玲（55岁）于2014年诊断第三期乳癌和淋巴癌，经过治疗后成功战胜病魔，不过今年2月在担任《黄金年华之斗歌竞艺》评审时，不少人注意到她声音十分无力。

隔月某晚她突然半夜不能呼吸，被紧急送院，经检测后发现是肺部和心脏积水，而且癌症复发。

刘心玲（左）和刘玲玲在医院做直播，谈前者最新病况。（取自刘玲玲脸书）

刘心玲过后接受化疗和电疗，积极抗癌近半年后，星期二（8月22日）首度在姐姐刘玲玲的脸书直播中曝光，并谈及自己的病情。

短短20多分钟的直播，引来逾2000人在线观看，有2300多则留言，截至星期四（24日）下午超过17万人看过这则视频。

姐姐刘玲玲在直播的开场白提到，妹妹心肺积水问题已经解决，但癌细胞却进一步扩散到淋巴、肺、喉、骨和脑部。

刘心玲接着说，之前做扫描发现有脑癌，一个月再扫描时发现脑里的那颗瘤长大了，只能做电疗和吃药。

姐姐刘玲玲提及，医生说这个药须长期吃来续命，而且费用非常昂贵。

刘心玲说，自己不喜欢做直播，也不喜欢开口叫人帮忙，但这次没办法，再不开口，担心每次睡觉后都害怕明天不会醒来，也担心没有机会有精神和正能量面对生活和抗癌。