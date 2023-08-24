向云摘亚洲内容大奖女配角奖 呼吁关注失智症病患

2023年亚洲内容大奖（ContentAsia Awards 2023）星期四（24日）晚上在泰国曼谷举行的颁奖典礼上揭晓各大奖项的得主。

向云凭电视剧《你的世界我们懂》的失智老母“王金慧”一角拿下最佳女配角奖。她的对手包括港剧《美丽战场》的蒋家旻、台湾剧《我愿意》的两名演员柯淑勤与王渝屏，以及两名新加坡演员黄怡灵和Dhivyah Raveen。向云在2023年的《红星大奖》上也凭《你的世界我们懂》的角色，第五度摘下最佳女配角奖。

向云领奖时，在台上说：“谢谢亚洲内容大奖，非常感谢所有的评审，谢谢新传媒。失智症是现在社会非常关注的一个课题。失智症的家人还有患者面对漫长的道路。在拍这部戏的时候，我的母亲正在这个病的煎熬中，我们姐妹们、兄弟，我的家人，陪伴着妈妈天天忙面对她的不同的病情，所有的一切让我们觉得，这是一件非常不容易的事。所以希望通过这部戏，可以引起共鸣，让更多人关注失智者，更了解，更关怀他们。”她最后说，想跟《你的世界我们懂》的台前幕后，以及家人分享奖项的荣耀。

向云以《你的世界我们懂》的失智老母角色得奖。（新传媒提供）

徐鸣杰以《黄金巨塔》角逐最佳男配角奖，奖项最终由印度尼西亚演员Ganindra Bimo夺得。

未有新加坡演员角逐最佳男、女主角奖，这两个奖花落韩星之手，分别由《诱饵》许成泰和《安娜》裴秀智夺得。

新加坡访谈节目《权听你说3》《幸福玲距离》《惠眼说亮话》入围最佳亚洲访谈节目奖，可惜的是，三个节目未能中奖。该奖由印度尼西亚节目“Point of View”夺得。日剧《游戏之子》（Atom‘s Last Shot）拿下最佳亚洲剧集奖。

完整得奖名单可上亚洲内容大奖网站查阅。