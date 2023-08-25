恋爱不可抗力 Destined with You

Netflix 已上线

韩剧。路云及曹宝儿主演，讲述王牌律师张申侑必须找到位于温州山近郊寺庙的木箱，破解困扰家族整整350年的诅咒。守护寺庙60多年的巫师隐月点头让温州市的热血公务员李洪昭拆除寺庙，藏在寺里的木箱因此落入洪昭之手。张申侑被迫接下温州市政府的法律顾问工作，以便待在洪昭身边。两人之间，从而展开一段充满不可抗力的浪漫恋情，李洪昭能否帮张申侑解开诅咒呢？

天公疼憨人

8频道 早上11.30

必善恍然找到彩票是一场梦，因顾找彩票导致工作出错。美绮装米袋子破了，必让趁美绮离开，脱衣将米装了进去。必善必真等人不死心，挨家挨户找彩票。凤莲水喉坏了请必善帮忙，必善敷衍。晓晓来看大富，逼必让拿出彩票不果，愤而分手。必让看到美绮让出鞋子帮人，答应帮忙买鞋却迟迟未归，美绮有感被耍，气煞离开。

中餐厅7（首播） Chinese Restaurant 7

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

本季《中餐厅》由黄晓明、赵又廷、岳云鹏、尹正、沉梦辰、许光汉、林允、程潇等嘉宾组成双档营业小分队，再度出海营业，在匈牙利开设中餐厅，以美味打造丝路飘香，展开中华美食出海之旅。