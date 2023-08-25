片酬难赚！曾莞婷为《化劫》“面目全非”

台湾女星曾莞婷在恐怖片《化劫》里走火入魔的表演成为一大亮点，她献上从影以来最大突破，包括“面目全非”的造型、拍动作戏和激情戏，一度因太过入戏走不出来等。

由台湾新锐导演施文翰执导，根据恐怖小说家笭菁的同名作品翻拍而成的《化劫》已定于8月31日在新加坡上映。演员之一曾莞婷接受《联合早报》长途电访为新片造势。

她与黄腾浩饰演一对痛失孩子的夫妻，为此误拜阴庙。她过去在荧幕上漂漂亮亮，如今却成为全片最恐怖的人物。剧组为了呈现曾莞婷的心智遭邪灵控制的状况，为她画上诡异特效化装，让她蓬头垢面。此外，曾莞婷得赤脚踩鸡血，执行又爬又跳的动作戏。记者预先看了电影，看完后冒出一个想法：曾莞婷的片酬实在难赚。

曾莞婷告诉早报：“之前的角色比较强势、有个性，这次是大突破，这样的角色从来没有尝试过，有很多内心戏，表演方式有很大的不同。最刻骨铭心的，是跟肢体动作有关的戏，我的朋友看完电影后不可置信，都问我‘是你亲自爬的’？”电影开镜前，曾莞婷上了一个月的肢体动作表演课。

须弄脏自己，几乎不穿鞋

拍摄期间，她几乎不用穿鞋，“大概只穿过一两次的鞋，其他时候都是赤着脚。这个母亲角色人在魂不在，一心想让孩子回到自己的身边，心情非常沉重。”

曾莞婷为电影画上恐怖特效化装。（创艺电影提供）

她在片中几乎“面目全非”，若不仔细看，还真看不出那张诡异的脸孔是曾莞婷。她打趣说，妆发团队不用帮她化妆，只须要把她弄脏，“比如说，为我的头发抹油或洒黑渍，用一些黑灰彩把我的身体弄得很脏，指甲缝也抹入黑垢，整个造型就好像在外面流浪了很久一样。”曾莞婷说，她每天下戏后回家，在卸妆、洗澡的时候都很想哭，“要把自己洗刷干净，变回一个正常人，要花蛮多时间的。”

演床戏胸贴移位不慎露点

曾莞婷与黄腾浩上演床戏时，她因激动的表演导致胸贴移位，不慎在镜头前露点。导演告知此事，她回应不介意为电影牺牲，走光的画面如果有需要可放心使用，“但他们后来还是很保护我，把那个片段裁掉。”

曾莞婷（右）和黄腾浩饰演一对痛失孩子的夫妻。（创艺电影提供）

她在《化劫》的戏太阴沉，一度走不出戏，“下戏后，我的经纪人不敢看我的眼神，他觉得我看起来很可怕。那阵子，我讲话的时候会不经意地忧忧的，若即若离的，直到杀青后，转换另一部戏的角色才慢慢地抽离。”

黄腾浩和新生代女星雷嘉汭分别饰演她的丈夫和侄女。两人合作前，她对黄腾浩的印象是“酷酷帅帅的男星”，合作时觉得两人的默契好，“我们有比较亲密的戏，拍摄之前，他都会很绅士地跟我讨论，让我很安心。”

雷嘉汭在她眼中是一个甜蜜可爱的女生，她肯定对方的表演说：“她的演技出乎我的意料，她的整个状态让我非常欣赏，而且她也很用功。”