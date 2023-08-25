曾志伟曝手术后不能笑 看到自己离职报道却大笑

（香港讯）港媒之前报道，传无线管理层“大地震”，行政主席许涛亦会离职，曾志伟也将离开，无线对此在星期四（24日）凌晨发声明辟谣。无线行政主席许涛星期四下午召开记者会，主动澄清离职传闻，因血管扩张问题在台湾做支架植入手术的曾志伟，仍在当地医院休养，他以线上形式现身，同样否认离职。

曾志伟说做完手术不适合笑，但看了自己离职的报道后忍不住大笑，同时亦有疑问，为什么会有这样的传言。他借梁朝伟的绯闻说：“见到梁朝伟就传言发声明澄清，我也要澄清，其实好无聊。如果不是因为在上市公司工作，都不须要澄清。做艺人的都明白，做什么事外面都会有人讲，但因为牵涉到我的职位，就必须澄清讲两句，这次对我来说只是小事，一笑置之。”

记者问曾志伟目前身体状况如何，他说OK，多谢大家关心，由于手术后有戒口，加上没什么胃口，所以瘦了一些，估计两个星期后才能返港。曾志伟透露，这次是接受微创手术，在血管内放入支架，他其实10几年前已经知道此事，以往每隔一年半会到台湾做体检，但近三四年没去台湾，这次一去就发现血管胀了，为安全起见即时接受手术。

记者问到手术是否影响接下来的工作安排？曾志伟先笑称完全有，因为他原本打算回港后主持跳水和跳降落伞的节目，现在做不到。之后他才正经地说：“放心，这次手术很成功，没有太大影响，我会尽快回来见大家，到时请大家吃饭。”