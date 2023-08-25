向云首夺海外奖激动发抖 徐鸣杰买小酒庆功

2023年亚洲内容大奖（ContentAsia Awards 2023）星期四（24日）晚上在泰国曼谷举行的颁奖典礼上揭晓奖项得主。本地姜向云凭借《你的世界我们懂》的失智老母“王金慧”角色，击败台湾戏骨柯淑勤、王渝屏、港星蒋家旻、本地演员黄怡灵和Dhivyah Raveen，拿下最佳女配角奖。这是向云首次在海外得奖，也是她自“红星大奖2023”后，再次凭《我》夺得女配角奖。

《联合早报》在颁奖典礼结束后电访向云，她说：“我抱着平常心出席，因为知道对手很强，所以觉得自己的机会应该很低，没有想到真的拿到了，太意外了，不敢相信我有机会在国外获得肯定，非常感激。”

身经百战的她透露，在台上因为激动而发抖，也很想哭，“我不懂为什么会有想哭的感觉。最主要是，没想到可以在新加坡以外的地方，获得演技方面的肯定，这对我来讲是非常大的鼓舞。”

向云自“红星大奖2023”后，再次凭《你的世界我们懂》里的角色获得女配角奖。（新艺经纪提供）

以失智症患者角色得奖，向云在台上致辞时提到患病的母亲，记者在访问中问起，她透露母亲的病迈入更严重的阶段，“她常常在混乱之中，也感到恐惧，因为她觉得有坏人，所以我很心疼……”

向云25日晚上从曼谷回新，之后继续赶拍《只此一家》。她希望这几天能跟家人吃顿饭庆祝得奖，也笑说，老公陈之财第一时间就录下她得奖的片段，并传给她，留言祝贺：“恭喜你妈妈，我知道你行的。”

徐鸣杰：会继续努力

徐鸣杰以《黄金巨塔》角逐最佳男配角奖，奖项最终花落印度尼西亚演员Ganindra Bimo之手。典礼结束后，他主动当跑腿，买小酒小吃为向云庆功，并在“觅食”途中受访。

他坦言想得奖，没如愿当然失望，表示一定会继续努力，“这次参加典礼，让我觉得人外有人，天外有天，看到外面的世界还很大，大家都很好，所以我不能满足于现状，还要继续进步。没能替《黄金巨塔》监制和剧组拿到奖让我感到抱歉，但很开心看到向云姐拿奖！我们三人组（包括随行的经理人）没有空手而归！”

未有新加坡演员角逐最佳男、女主角奖，这两大奖项都颁给韩星，由《诱饵》许成泰（Heo Sung-tae）和《安娜》裴秀智（Suzy）夺得。

新加坡访谈节目《权听你说3》《幸福玲距离》《惠眼说亮话》入围最佳亚洲访谈节目奖，可惜三个节目都未能中奖，该奖由印度尼西亚节目“Point of View”夺得。日剧《游戏之子》则拿下最佳亚洲剧集奖。

完整得奖名单可上亚洲内容大奖网站查阅。