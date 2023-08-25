抵不过舆论压力 《中国好声音》停播

（综合讯）李玟生前控诉被《中国好声音》羞辱和欺负的音档和影片曝光后，引发一连串风波，浙江卫视星期五（8月25日）宣布，该节目的问题正在调查中，因此节目暂停播出。

浙江卫视在微博发文，“鉴于对观众和网友反映的《中国好声音》节目的问题正在调查之中，该节目暂停播出。”

浙江广播电视集团上个星期天（8月20日）就李玟被欺负一事，在官网发文回应，称将“督促节目制作方努力改进工作”，并且“进一步调查核实”，并在文中提到李玟是“一位好导师、好歌者，值得我们铭记！”

这个回应发出后一度登上微博热搜榜首，不少网民对回应不满，留言“必须严查”“先停播，再调查”“连个公章都没有，好没诚意”“希望你们会给CoCo一个公道”。

中国知名歌手韩红也在社交媒体发文说，期待上级主管部门的调查和未来对此类事件的规范，并称自己信任李玟。

如今节目真的停播，网民纷纷留言，“浙江卫视终于表态了，在这样的形势之下，停播或许是最好的解决办法”“痛定思痛，重整行装再出发”“暂停播出，等事实查明了再说也好”。

新电信改播台综和电影

（更新）就《中国好声音》突然停播，新电信节目部受询时说，目前未知节目会停播几期，新电信对应的做法是：在佳乐台方面，由之前因《好声音》而暂停播映的台综《花甲少年趣旅行》接档，e乐台方面则会改播电影。《好声音》在佳乐台的播映时间是与中国同步，e乐台则是隔一天重播。

《好声音》近日在中国闹出风波，负评不少，但收视依然傲人。《联合早报》询问新电信有关节目在新加坡的反应，但新电信针对这点不回应。