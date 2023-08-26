中国暑假档综艺新特色 明星组团打群战

（北京讯）2023年中国各平台排兵布阵推出的暑假档综艺，开启了一场热闹且繁忙的“夏日大作战”。今年的特点是，不靠个人的明星魅力，而是用明星群像或大堆头式的集体力量来吸引观众。为了抓住年轻观众，新生代偶像自然也格外抢手。像欧阳娜娜、秦霄贤、李雪琴、汪苏泷等艺人甚至出现“自己打自己”的情况。

《出发！趣野吧》《全力以赴的行动派2》《全员加速中2023》《是好朋友的周末》《五十公里桃花坞3》《野挺有趣》等，各自打出庞大的嘉宾阵容，同时注入潮流、科技、社交等创新元素，一时让整个暑假档综艺充满流光溢彩，热闹得很。

这些新群像节目，涵盖了如社交实验、原生友谊、潮流打卡、文艺演出、城市探玩、户外运动、硬核竞技等不同主题、定位和特色，呈现明星群像综艺的各种玩法。

三大共同点

纵观这些综艺，可以看出它们有三个共同点。第一，疫情期间户外节目受到很多限制，现在则全力往户外推进，增添了许多活力。二，为大众提供多种有趣好玩的生活新方式，带领观众更好地放松、尽情地玩耍。二，巧妙地将艺人之间的“熟人关系”用在节目创意创新之中，让观众看到明星熟人之间的友谊关系。

明星群像式综艺一直都有，过去主要可以分为四大类别：

一，舞台竞演性质的，如《乘风破浪的姐姐》《披荆斩棘的哥哥》《爆裂舞台》；二，养成系互动成长类节目，如《奋斗吧主播》《偶像来了》《元气满满的哥哥》等。三，游戏竞技如《战至巅峰》《全员加速中》；四，社交定位、实验属性格外鲜明，如《五十公里桃花坞》《种地吧》。

这场2023暑假档综艺大战，明星组团来战，最终谁胜谁负，且拭目以待。

七个陆综讲什么？

爱奇艺的《出发！趣野吧》是潮流户外运动社交真人秀， 由张震岳、袁姗姗联合新生代偶像陈立农、杨芸晴、姚琛等，组成“ 趣友团”，介绍观众各种户外运动， 与观众一同探讨不同的生活态度与文化。

《出发！趣野吧》介绍观众各种户外运动。（互联网）

爱看喜剧的，可以参考优酷联合中国喜剧老招牌“开心麻花”，联合推出的喜剧互动真人秀《开心吧！麻花》。

《开心吧！麻花》是喜剧互动真人秀。（互联网）

抖音的《全力以赴的行动派》第二季，属于城市探玩类真人秀，由新生代偶像黄明昊、秦霄贤组团到不同城市迎接各种未知的挑战任务，通过突破性的新鲜玩法，带领大家一起感受当地的潮流活力和特色魅力。

艺人在《全力以赴的行动派》第二季，组团到不同城市迎接各种未知的挑战任务。（互联网）

生存挑战真人秀《全员加速中》曾经吸引许多少男少女，湖南卫视特别推出2023版本，集合陈伟霆、李健、李斯丹妮、 欧阳娜娜、乔欣，以及时代少年团成员，在高科技的加持下，开启一场虚实合一的无限游戏冒险之旅。

优酷社交新综艺 《是好朋友的周末》，邀请娱乐圈的四大好友组合， 共赴一场三天两夜的“真朋友”露营。杨颖、欧阳娜娜、许魏洲等组成的“好友团”，秦霄贤等人的“德云团”，李雪琴、乔欣、汪苏泷等人的“美食团”，刘恋、于文文 、 张俪、 赵梦、 张天爱等的“姐姐团”，在带领观众一起花式过周末的同时，也展示娱乐圈真实好友的相处模式和互动状态。

在《是好朋友的周末》里，四个好友组合共赴一场三天两夜的露营。（互联网）

说到社交，怎么能少了成功打出品牌的腾讯视频节目 《五十公里桃花坞》第三季？这次宋丹丹、王鹤棣，以及张国立、周一围、江疏影、宋茜等新老嘉宾们聚集于云南省的丽江的山野之间，展开社交新实验，也为观众提供了更多的社交样本和话题谈资。

《五十公里桃花坞》第三季中，嘉宾们聚集于云南省的丽江，展开社交新实验。（互联网）

江苏卫视的《野挺有趣》主打青年文化社交，艺人阵容不是太强，本地观众最熟悉的是黄宗泽，但内容颇富心思——在城市近郊打造一处潮流打卡地，并通过举办一系列充满“野趣”的主题嘉年华活动，鼓励年轻人走出家门，敞开心扉。