模范计程车2（首播） Taxi Driver 2

娱家戏剧（星和Ch855） 晚上9.45

讲述计程车（本地称德士）公司“彩虹运输”的一群“黑暗英雄”用以暴制暴的手段为弱者伸张正义。第一季尾声，彩虹运输公司被检方调查，负责人张代表（金义圣饰）担心波及队员，将大家辞退，但他和司机金道奇（李帝勋饰）依旧代客复仇，还接下炸鸡店老板的委托，营救他被骗到越南为非法赌博网工作的儿子。安高恩（表艺珍饰）、朴镇彦（裴侑蓝饰）、崔庆久（张赫镇饰）发现后忍不住伸出援手，成功救出被囚禁的年轻人，彩虹运输再次以五人之姿营业。

第24届全球华语榜中榜颁奖典礼

Eazie TV应用-星空国际 下午2.30

7月23日在澳门举办的全球华语榜中榜颁奖典礼，聚焦2020至2023年间涌现的优秀音乐人和音乐作品，表彰他们为流行音乐的发展做的贡献。表演嘉宾包括：Rain、w-inds、任贤齐、戴佩妮、郑秀妍Jessica等。

机器之血 Bleeding Steel

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

主演：成龙、罗志祥、欧阳娜娜。13年前，在警局身居要职的林东不得不为了护送证人Dr Jim而离开生命垂危的小女儿西西。13年后，已经远走国外的林东一直默默维护着少女Nancy的平静生活，不时暗中出手相助。

暗黑电话 The Black Phone

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.40

1978年，美国科罗拉多州小镇少年芬尼（Mason Thames饰）被“掳童犯”杀人魔（Ethan Hawke饰）绑架，囚禁在地下室的芬尼发现墙上有一部古董电话，尽管电话线已断，但他每晚总能接到遭“掳童犯”杀害的受害者来电，他们仿佛要帮他。同时芬尼的妹妹也梦到相关的异象，指引她寻找哥哥。