陈盈洁呕吐一地入狱 首餐咖哩鸡烩饭和排骨汤

（桃园讯）69岁的台湾资深台语歌手陈盈洁遭判刑3年2月，23日下午3时左右被送往桃园女子监狱服刑。她在途中两次呕吐，但桃园女监指出，她入监前经过各项健检都符合规定，心情还算平静，狱方依规定办理入监，让她入住十人房。她的编号是0639，据知首顿晚餐是咖哩鸡烩饭、四季豆炒肉丝与金薯排骨汤，隔天早餐则是豆浆与芋泥包子。

陈盈洁因教唆姐姐伪造妹妹的签名，签下12万新元本票，遭判刑3年2月。她上午前往台北地檢署报到，曾提出自己的健康诊断书，向北检声请暂缓执行，但检方认为她反应虽慢，仍可对答，认定她身心状况尚可，仍发监执行。

桃园女监指出，陈盈洁入狱后，依照新收程序办理各项检查，狱方会注意其身体健康状况，请医生进行检查。由于外界关心陈盈洁是否符合《监狱行刑法》所定拒绝收监之标准，狱方已请医生进行检查评估，本于尊重医疗专业之原则，将先于予收容，后续经检查评估完成后，将依法办理。

陈盈洁入住桃园女子监狱。（互联网）

据台媒报道，陈盈洁入狱途中，在车上呕吐，进去后又吐了。陪她一起的资深音乐人许常德说，陈盈洁有高血压、糖尿病、失智等病症，连身分证字号都记不得，她的弟弟说她将申请保外就医。

唱红《海海人生》《风飞沙》的陈盈洁传出已中风4年，她在弟弟以及许常德陪伴下搭囚车现身。她下车时，面对媒体提问“身体状况还好吗？会不会觉得自己冤枉”，全程未发一语、神情恍惚，在许常德搀扶下走进建筑物。

许常德说：“大家对陈姐有很多关心，也能看到车里有很多呕吐物，她已经很久没有出门，车上的颠簸都是对身体的重创，不过相信她在里面会有很多人好好照顾她。”

许常德说，他是以家人的身份陪陈盈洁走这段路，“法院给她这样的机会去面对，陈盈洁也希望有生之年可以赚钱还给对方。”他也说，陈盈洁的个性不喜欢麻烦别人，也因此很久没和他联络，也因为这样的个性造成这局面。